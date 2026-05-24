В центре Киева на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся футбольный матч, ставший символом для Украины в это непростое время. На поле сошлись профессиональные футболисты и бойцы "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки МО Украины, которые защищают нашу страну. Игра стала символом единства украинцев и была посвящена поддержке команды Президента, сообщает "Цензор.нет".

В составе "Динамо" вышел основной состав команды, в частности Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Денис Попов, Александр Караваев и Николай Шапаренко.

Им противостояли военные, чьи имена хорошо известны по боевым операциям на фронте: беларуский доброволец Янки, командир подразделения "Стугна" Линукс, комбат "Братства" Боргезе, а также представители РДК – Кардинал и Денис White Rex.

Для болельщиков игра была непредсказуемой, а игроки обеих команд достойно держались на поле. Несмотря на спортивный азарт, матч прошел в атмосфере братства и дружбы и завершился символической ничьей – 10:10.

В скандированиях болельщиков в поддержку ГУР МО Украины чувствовались благодарность и уважение к военным разведчикам за их ежедневные подвиги.

Организаторы и участники матча подчеркнули: именно такие события сегодня особенно важны, ведь они объединяют общество, украинскую армию и государственные институты. Важна и поддержка команды Президента, которая работает над укреплением обороноспособности Украины.

Для многих военных матч стал возможностью хотя бы ненадолго вернуться к мирным эмоциям и вспомнить жизнь до полномасштабной войны.

После финального свистка команды поблагодарили друг друга за игру, обнялись и сделали совместное фото. Символическая ничья стала главным итогом вечера, где победу в очередной раз отдали единству и поддержке украинских защитников.

