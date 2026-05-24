Переплата за коммунальные услуги зачисляется на личный счет потребителя, и при необходимости ее можно вернуть.

Переплата за коммунальные услуги – ситуация довольно распространенная, особенно когда люди случайно дважды оплачивают счет или перечисляют большую сумму авансом. Однако не все люди понимают, что делать, если дважды оплатили коммуналку и можно ли вернуть эти деньги.

Адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова объяснила в комментарии УНИАН, кому возвращают деньги за коммунальные услуги и когда не стоит оплачивать коммуналку на длительный период вперед.

Что будет, если переплатить коммуналку – куда пойдут деньги

По словам юриста, переплаченные средства обычно автоматически зачисляются на следующие расчетные периоды. Фактически эта сумма остается на счете потребителя, а поставщик постепенно списывает ее для оплаты будущих коммунальных платежей. Если же у человека есть задолженность, переплата в первую очередь пойдет на ее погашение, а остаток – на будущие платежи.

Если же средства не были учтены в следующем месяце, Воронкова советует обращаться непосредственно к поставщику услуг. Для этого нужно подать заявление с просьбой проверить поступление средств и провести перерасчет.

К заявлению обязательно нужно приложить копию квитанции об оплате коммунальных услуг, а также копию паспорта и идентификационного кода (регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика). От наличия этих документов напрямую зависит, можно ли сделать перерасчет за коммунальные услуги в вашем случае.

При этом специалист подчеркнула, что документы необходимо отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении – это станет подтверждением обращения в случае, если ситуацию придется решать через суд.

Также среди того, что делать, если не согласен с коммунальными платежами, Воронкова выделила возможность обращения в центр обслуживания потребителей. В таком случае она рекомендует иметь два экземпляра заявления: на втором, который остается у лица на руках, должна быть отметка о принятии документа.

Если у вас только один экземпляр, нужно будет сфотографировать его со штампом, датой и подписью уполномоченного лица о принятии такого документа.

Что будет, если переплатить за коммуналку – можно ли вернуть деньги

Как пояснила адвокат, оплачивать коммунальные услуги заранее закон не запрещает и, более того, человек сам определяет сумму платежа. Однако, по ее мнению, делать это на очень длительный период заранее не стоит.

Во-первых, при оплате услуг по счетчику придется указывать ориентировочные цифры, что не всегда удобно, а во-вторых, учитывая ситуацию в Украине, в любой момент может смениться поставщик услуг:

"Средства, зачисленные на счет одного поставщика, вряд ли удастся легко вернуть и перечислить на другой счет".

Иными словами, оплатить услуги на несколько месяцев вперед еще допустимо, но на более длительный срок – может быть рискованно.

Можно ли вернуть деньги за оплату коммунальных услуг

Отдельно адвокат подчеркнула, что переплаченные деньги можно вернуть. Для этого необходимо отправить поставщику следующие документы:

заказное письмо с уведомлением о вручении в компанию-поставщика;

заявление с просьбой вернуть переплаченные средства на банковский счет;

копию квитанции, подтверждающей оплату.

Также, по ее словам, важно, чтобы лицо, оплачивающее услугу, и лицо, запрашивающее возврат средств, были одним и тем же человеком. Кроме того, нельзя просто указать номер карты, на которую нужно вернуть средства – необходима еще и справка из банка о реквизитах счета (IBAN).

В то же время возврат средств возможен только при отсутствии задолженности за предыдущие периоды: если долг есть, переплата автоматически пойдет на его погашение.

Как подытожила эксперт, поставщики коммунальных услуг должны предоставить ответ на обращение в течение 30 дней, а в случае дополнительной обработки – максимум до 45 дней.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

