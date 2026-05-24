'Царит глубокое разочарование': The Guardian рассказал, как изменилось отношение элиты к Путину

Путин дал понять своему ближайшему окружению, что, по его мнению, Москва сможет захватить весь Донбасс до конца года.

Российский президент Владимир Путин тщательно спланировал свою встречу с бывшей учительницей Верой Гуревич, чтобы укрепить совершенно иной образ российского лидера, который он совершенствовал на протяжении 25 лет пребывания у власти, отмечают Петр Зауэр и Шон Уокер в статье для The Guardian.

Авторы указали, что эта встреча состоялась всего через день после того, как несколько западных СМИ, ссылаясь на отчет европейской разведки, заявили, что Путин неделями скрывался в подземном бункере, охваченный страхом перед покушением или даже государственным переворотом.

"Эта телевизионная встреча была тщательно спланирована, чтобы подчеркнуть совершенно иной образ российского лидера – тот, который он создавал на протяжении 25 лет пребывания у власти: доступный, уверенный в себе президент, человек из народа, который неформально навестил своего бывшего учителя", – предполагают они.

Видео дня

В статье отмечается, что хотя опасения относительно неизбежного переворота преувеличены, почти нет сомнений, что Путин вступает в самый сложный период своего длительного правления.

Несколько человек из окружения российского лидера, а также источники в российской бизнес-среде и представители западных спецслужб рисуют картину изолированного лидера, окруженного элитой, которая стремительно теряет иллюзии как в отношении затяжной войны в Украине, так и в отношении экономического спада в стране.

"В этом году настроения среди элиты, несомненно, изменились… царит глубокое разочарование в Путине", – поделился бизнес-лидер, имеющий широкие связи.

Он добавил, что "усиливается ощущение, что надвигается какая-то катастрофа".

"Никто не верит, что завтра все внезапно рухнет. Но все больше осознается, что продолжают приниматься совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло", – рассказал источник изданию.

В статье отмечается, что рейтинг Путина падает, экономика находится под все большим давлением, и даже прокремлевские блогеры, которые раньше редко критиковали президента, начинают высказывать свое мнение.

Ряд лиц, знакомых с взглядами Путина, а также данные европейской и украинской разведки свидетельствуют о том, что, несмотря на трещины, появляющиеся внутри страны, подход Путина к войне в Украине не изменился, и он, как и прежде, решительно настроен продолжать ее.

Два источника, имеющие доступ к главе Кремля, поделились, что Путин дал понять своему ближайшему окружению, что, по его мнению, Москва сможет захватить весь Донбасс до конца года.

"Путин зациклен на Донбассе и не остановится, пока не достигнет своей цели", – рассказало одно из источников.

Авторы напоминают, что, выступая после парада в День Победы 9 мая – масштабы которого были сокращены из-за опасений по поводу атак украинских дронов – Путин удивил многих, заявив, что война "близится к завершению".

Это заявление попало на первые полосы газет, однако те, кто знаком с мышлением Путина, предупреждают, что его не следует трактовать как признак его готовности к компромиссу. Напротив, это свидетельствует о том, что Путин верит в неизбежность военного прорыва.

Представитель украинской разведки заявил, что российские генералы убедили российского лидера в том, что Донбасс будет захвачен до конца года.

В то же время военные аналитики отмечают, что при нынешних темпах наступления России могут понадобиться годы, чтобы полностью захватить Донбасс.

До сих пор остается непонятным, насколько российские военные и спецслужбы подают Путину слишком оптимистичную картину событий.

"Даже если многие из его окружения осознают реальность ситуации, мы все равно не знаем, что именно понимает сам Путин. В этом и заключается самая большая сложность", – отметил один из высокопоставленных представителей европейских спецслужб.

Авторы указывают, что волны недовольства в обществе начали появляться еще в начале 2026 года, когда Кремль запретил или ограничил работу большинства мессенджеров, оставив доступ только к поддерживаемой государством альтернативе.

Российские власти обосновали эти беспрецедентные репрессивные меры как меры безопасности против атак украинских дронов и диверсионных операций.

Вирусной популярностью пользуются видео, на которых владельцы малого бизнеса возмущаются повышением налогов, жители жалуются на постоянные отключения интернета, а фермеры в Сибири в ярости из-за массового забоя скота, предписанного чиновниками.

По данным государственного социологического центра, в апреле общий индекс счастья в России упал до самого низкого уровня за последние 15 лет, а несколько опросов показали, что рейтинг Путина упал до самой низкой отметки с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Хотя очевидно, что недовольство среди элиты и населения растет, большинство аналитиков считают, что если и возникнет реальная угроза режиму Путина, то она исходит из его ближайшего окружения, а не с улиц.

Одним из самых громких заявлений, обнародованных в начале этого месяца со ссылкой на разведывательный отчет, подготовленный неназванной европейской страной, было предположение, что бывший министр обороны Сергей Шойгу может стать угрозой для Путина. Однако многие сторонники и критики считают, что вероятность ближайшего переворота в Кремле маловероятна.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению британского историка Роберта Сервиса, глава Кремля оказался в ситуации, когда война против Украины начинает подрывать не только экономику РФ, но и его собственный политический имидж. Сервис отметил, что российская политическая культура традиционно связывает легитимность власти с военными победами. Он заметил, что предыдущие военные кампании Кремля были для Путина относительно легкими. Однако полномасштабная война против Украины оказалась совсем другой. Сервис пишет, что Кремль рассчитывал завершить вторжение за несколько дней, а вместо этого война продолжается уже пятый год.

Также мы писали, что генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что после последних ударов Сил обороны Украины по российским военным объектам Путин стал действовать неадекватно. Романенко добавил, что Путин – это мстительный человек, поэтому, вероятно, он отдал приказ использовать все возможное, включая "Орешник", во время атаки на Украину в ночь на 24 мая. Генерал-лейтенант отметил, что, учитывая то, что удары наносились по гражданским объектам, то "это поведение террориста или зверя, загнанного в угол".

Вас также могут заинтересовать новости: