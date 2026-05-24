Лучший жир для жарки свиных отбивных: что выбирают многие шеф-повара

Отбивные рекомендуется обжаривать с обеих сторон по 3-4 минуты.

Золотистая хрустящая панировка и сочная начинка - именно такой должна быть идеальная свиная отбивная. Важно помнить, что на качество блюда влияет не только мясо и панировка, но и жир, используемый для жарки, пишет Pysznosci.pl.

Отмечается, что смалец является лучшим выбором для жарки свиной отбивной. У него высокая температура дымления, что означает, что он хорошо выдерживает интенсивную жарку при 170–180 градусах по Цельсию.

В издании поделились, что благодаря жарке на смальце панировка получается хрустящей, а мясо остается идеально сочным. Более того, смалец содержит значительное количество насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, которые лучше переносят высокую температуру, чем полиненасыщенные кислоты, присутствующие, например, в подсолнечном масле.

Видео дня

В издании подчеркнули, что смалец хорошо подчеркивает вкус свинины. Многие шеф-повара рекомендуют жарить свиную отбивную именно на нем.

Как правильно жарить свиные отбивные

Для приготовления свиной отбивной на сковороде необходимо разогреть 1–2 столовые ложки смальца так, чтобы он покрыл все дно тонким слоем. Жир должен быть хорошо разогрет, но не дымиться.

В издании рекомендуют обжаривать отбивные с обеих сторон по 3-4 минуты, в зависимости от толщины, пока панировка не приобретет насыщенный золотистый цвет. После обжарки мясо нужно переложить на решетку или бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Кроме того, в издании подчеркнули, что отбивные ни в коем случае нельзя накрывать крышкой во время готовки. Пар размягчит панировку и отбивные будут выглядеть менее аппетитными.

Секрет лучших фаршированных яиц

Ранее шесть известных американских шеф-поваров сошлись во мнении, что основа идеальных фаршированных яиц – правильно сваренные яйца вкрутую. По словам владельца кафе Wayfarer Майка Дью, именно качество варки определяет вкус и текстуру блюда.

Шеф-повара предупредили, что переваренные яйца становятся "резиновыми", а недоваренные желтки делают начинку липкой и тяжелой. Кулинарный преподаватель Майкл Хэндал отметил, что ошибки на этом этапе невозможно исправить даже дорогими ингредиентами.

Вас также могут заинтересовать новости: