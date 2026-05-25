Украина массово производит боевые дроны на секретных заводах: Fox News раскрыл подробности

В частности, журналисты рассказали о заводах в Западной Украине.

Российские "Шахеды", которые атакуют украинский Львов, преследуют с помощью оружия, изготовленного на скрытых заводах, где бывшие студенты и офисные работники круглосуточно собирают беспилотники-камикадзе и системы перехвата. Об этом пишет Fox News.

"То, что началось как импровизированная военная инициатива, превратилось в одну из самых быстрорастущих в мире отраслей военных дронов", - отмечает издание.

В то же время один из украинских чиновников заявил, что в настоящее время Киев лидирует в НАТО по инновациям на фронте и может поделиться с трудом приобретенным опытом с США и Израилем, которые сталкиваются с той же иранской технологией дронов в Персидском заливе.

"Технология дронов полностью изменила ситуацию на передовой. Возможно, через полгода, а может, через год, у нас будет технология, позволяющая запустить 1 000 дронов одновременно. Если мы наладим более тесное сотрудничество между Украиной, США, Израилем и Европой, мы подготовим специальное оборудование для нашей победы", - отметил мэр Львова Андрей Садовой в эксклюзивном интервью Fox News Digital.

Генеральный директор украинского производителя дронов Дмитрий, который выпускает около 1000 единиц в неделю, сказал журналистам:

"Мы на три-четыре шага впереди других стран… Это новый вид войны. Это война ИТ-технологий".

Как пишет Fox News, дешевые дроны теперь позволяют небольшим боевым подразделениям обнаруживать и уничтожать танки, бронемашины и даже сложные системы противовоздушной обороны, для чего раньше были необходимы дорогие ракеты или истребители.

"Эта трансформация заметна по всей Западной Украине, где сейчас работают центры оборонных технологий, секретные мастерские и испытательные полигоны, а в городах сирены воздушной тревоги регулярно прерывают повседневную жизнь", - подчеркивают журналисты.

В частности, издание пообщалось с Виталием, который является одним из техников, собирающих дроны-камикадзе, предназначенные для фронта. По его словам, он изготавливает сейчас сотни компонентов дронов в день.

"Целями будут транспортные средства, танки, солдаты, позиции", - сказал он Fox News Digital.

Издание отмечает, что в другом центре оборонных технологий во Львове ряды перехватывающих дронов, беспилотных наземных транспортных средств и дистанционно управляемых систем вооружения заполняют выставочный зал, демонстрируя стремительное развитие украинской экосистемы боевых технологий.

"В нашей системе насчитывается около 250 технологических компаний", - подчеркнул Владимир Чернюк, соучредитель украинского кластера оборонных технологий "Iron".

Некоторые БпЛА предназначены для разведки, другие - для эвакуации, логистики или нанесения прямых ударов. Один тяжелый дрон, используемый для ночных атак, получил от оккупантов прозвище "Баба Яга".

Fox News добавляет, что в течение последней недели, после завершения кратковременного перемирия, РФ резко усилила воздушные удары, запустив массированные залпы беспилотников по городам Украины, в частности в районах у границ с Польшей, прилегающих к территории НАТО.

"Эти инциденты подчеркивают, как те самые дроны "Шахед" иранской разработки, которые Россия каждую ночь использует против украинских городов, - а также подобные технологии дронов дальнего радиуса действия, которые все чаще применяются обеими сторонами, - меняют лицо современной войны далеко за пределами самого поля боя", - подытожили в материале.

Дроны во время войны в Украине

Ранее NYT рассказал, как атаки дронов меняют жизнь россиян. Известно, что Украина в последние месяцы значительно усилила кампанию дальних ударов по территории России, используя собственные крылатые ракеты и дроны, способные преодолевать до 1600 километров. Поэтому на фоне учащающихся атак часть жителей начала открыто сомневаться в необходимости войны.

В то же время The Telegraph писал, что Россия "похищает" украинские дроны в воздухе и отводит их в сторону НАТО. По словам журналистов, это является доказательством того, что Кремль фактически начал новый этап войны.

"У России нет причин останавливаться, потому что на Москву не будут наложены никакие санкции или последствия, а отдача от приложенных усилий огромна. Тот факт, что GPS был заблокирован над обширной территорией Балтийского моря и за его пределами, должен был бы стать гораздо большим скандалом, чем это было на самом деле", - отметил Кейр Джайлз, научный сотрудник программы "Россия и Евразия" в Chatham House.

