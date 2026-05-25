Самолет США провел необычную разведку над Россией с территории Грузии

Ранее подобные самолеты не залетали так далеко на восток.

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в субботу, 23 мая, выполнил крайне необычную разведывательную миссию из воздушного пространства Грузии, отслеживая российскую военную активность и системы связи в районах Черного и Каспийского морей. Самолет вылетел с авиабазы ​​Михаила Когэлничану.

Как пишет adevarul.ro, специализированный самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II осуществлял наблюдение за российской территорией во время полета над Черноморским регионом.

Эта миссия привлекла внимание наблюдателей, поскольку операция проводилась из грузинского воздушного пространства, при том, что правительство в Тбилиси считается близким к России.

По данным наблюдателей, отслеживающих воздушное движение, самолет взлетел с авиабазы ​​Михаила Когэлничану и первоначально выполнил разведывательный полет над Черным морем по своему обычному маршруту, прежде чем начать патрулирование над Грузией.

Разведывательная система ARTEMIS II имеет дальность действия до 600 километров, что позволяет ей отслеживать радары и средства связи, расположенные на территории России, в том числе в Астраханской области и Ставропольском крае, а также почти во всем районе Каспийского моря.

Самолет также мог вести наблюдение за северным Ираном, вплоть до городов Махабад и Рашт.

Наблюдатели подчеркивают, что они никогда не видели подобных самолетов, летающих так далеко на восток по сравнению с их обычными миссиями в районе Черного моря.

Российские самолеты и беспилотники часто нарушают воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии.

НАТО уже длительное время обеспечивает защиту воздушного пространства государств-членов, не имеющих собственных истребительных авиационных сил. Также истребители НАТО действуют в Исландии и странах Балтии, однако там они дежурят поочередно.

