Люди, родившиеся в 70–80-х годах, умеют то, чему не научат в современной школе

Представители поколения X и старшие миллениалы росли гораздо более самостоятельными, чем современные дети.

Люди, родившиеся в 1970-х и 1980-х годах, получили в детстве уникальный опыт, который сформировал у них особые "уличные" навыки. Современный образ жизни практически исключает возможность повторить этот опыт представителями молодого поколения. Об этом в авторском материале для YourTango пишет дипломированный специалист по социальным отношениям Зайда Слаббекорн.

Она утверждает, что представители поколения X и старшие миллениалы росли гораздо более самостоятельными, чем современные дети, потому что были вынуждены рано научиться полагаться только на себя.

"В отличие от сегодняшней молодежи, выросшей с чрезмерно заботливыми родителями и постоянным потоком новых технологий, люди, родившиеся в 70-х и 80-х годах, должны были заботиться о себе сами", – пишет автор.

Слаббекорн приводит конкретные черты характера и жизненные навыки, которые приобрели дети 70-80-х годов.

Быстрая оценка рисков. В публикации отмечается, что поколение X и старшие миллениалы с детства учились оценивать опасность и доверять собственной интуиции. Поскольку они часто оставались без присмотра взрослых, им приходилось самостоятельно заботиться о своей безопасности – например, когда они шли в школу или выполняли поручения без родителей.

"Чтение" атмосферы вокруг. Автор подчеркивает, что "социальная внимательность" является одной из ключевых черт старших поколений. Они хорошо читают язык тела других, замечают напряжение в компании или чувствуют, когда кого-то игнорируют. В отличие от многих зумеров, которые постоянно отвлекаются на телефоны, представители старших поколений остаются внимательными к тому, что происходит вокруг.

Умение самостоятельно готовить и убирать. Издание пишет, что многие представители поколения X еще в детстве научились ухаживать за собой и своим жильем. Они осваивали домашние дела не через уроки в школе, а из-за необходимости, часто обучаясь методом ошибок. Это разительно контрастирует с современной молодежью, которая часто не умеет почти ничего.

Привычка чинить вещи. Автор обращает внимание, что люди старших поколений чаще пытаются починить вещь, а не сразу заменить ее новой. В материале отмечается, что практические навыки – от ремонта автомобиля до починки мебели – в основном приобретаются через опыт, а не через формальное образование.

Умение адаптироваться. В статье подчеркивается, что поколение X и старшие миллениалы выросли в среде, где нужно было "обходиться тем, что есть". Именно поэтому они стали более экономными, гибкими и научились адаптироваться к новым технологиям уже во взрослом возрасте.

Готовность к трудностям. Трудности, выпавшие на долю старших поколений, сформировали в них внутреннюю стойкость. Именно поэтому многие представители поколения X считаются трудолюбивыми и самостоятельными людьми, привыкшими решать проблемы без посторонней помощи.

Способность находить общий язык. Издание отмечает, что люди, выросшие до эпохи смартфонов, развивали социальные навыки в живом общении. Они учились знакомиться, поддерживать разговор и находить друзей, не отвлекаясь на цифровой мир.

Скромность. Модная сегодня жизнь напоказ – одна из тех вещей, которые совершенно не характерны для людей старшего поколения. По словам автора, эти люди реже хвастаются своими планами или достижениями и лучше сохраняют личное пространство и приватность.

