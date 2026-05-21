22 мая: церковный праздник сегодня, что нельзя делать ни дома, ни на огороде

В православный праздник сегодня не советуют заниматься некоторыми делами.

22 мая православная церковь чтит память святого мученика Василиска Команского - юного христианина, принявшего страдания за веру в начале IV века. В народе этот день называют Василисковым и связывают с ним множество обычаев, примет и поверий.

Помимо этого, 22 мая - особая дата для верующих, живущих по юлианскому (старому) церковному календарю.

О том, какой церковный праздник сегодня по старому стилю, какие приметы предвещают погоду и урожай, что принято делать в этот день и чего делать категорически не стоит - читайте ниже.

Какой церковный праздник сегодня отмечают в Украине

22 мая церковь вспоминает мученика Василиска - молодого христианина, жившего в эпоху жестоких гонений на христиан в IV веке.

Василиск жил во времена римского императора Максимиана Галерия. Когда власти узнали о его вере, юношу бросили в темницу в городе Команы. Палачи пытали его, добиваясь отречения от Христа, но сломить так и не смогли.

По преданию, каждый раз, когда мученику грозила гибель, Господь спасал его чудесным образом. Эти чудеса не проходили бесследно: все больше людей, наблюдая происходящее, обращались в христианскую веру. В конце концов власти казнили святого.

На месте его захоронения впоследствии возвели храм, а у его святых мощей, по свидетельствам верующих, происходили чудесные исцеления.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По старому стилю 22 мая у православных - особая дата.

В этот день почитают святого Николая Чудотворца и вспоминают перенесение его святых мощей. О том, какой сегодня церковный праздник по юлианскому календарю, об обычаях и запретах даты мы рассказывали ранее.

В народе этот праздник известен как Летний Николай, или Никола Вешний, о чем мы также писали ранее.

Обычаи 22 мая, что нельзя делать сегодня

К мученику Василиску обращаются с молитвами об исцелении от болезней, просят придать сил в трудные жизненные моменты и укрепить в вере.

В народе 22 мая окрестили Василисковым днем. По поверьям, его считали одним из самых опасных и тревожных в году - именно в этот день вылуплялось из яйца мифическое существо по имени Василиск. Такое яйцо якобы сносил семилетний петух, а высиживала жаба. Чтобы не допустить появления чудовища на свет, все яйца в этот день варили вкрутую.

К святому мученику этот образ не имеет никакого отношения - имена просто совпали, и народная фантазия сделала свое.

В этот день по традиции собирают васильки: высушенные цветы в старину использовали как народное средство при болях в желудке, суставах, простуде и женских недугах. Венок, сплетенный в этот день из полевых цветов и трав, считался особым оберегом. Его приносили в дом и верили, что он притягивает добро и хранит семейный лад.

Церковь в этот день, как и в любой другой, призывает избегать обид, зависти, тщеславия, сплетен, лени и жадности.

Строгих церковных запретов на следующий день после Вознесения нет, но народная традиция советует избегать тяжелого труда - уборки, стирки, шитья и работы в огороде. Этот день считается продолжением праздника, поэтому ссоры, сквернословие и уныние не приветствуются. Отказывать в помощи нуждающимся также не стоит - считается, что это навлечет финансовые неудачи.

Работать в поле или огороде в этот день также категорически не рекомендуется - нарушивший запрет вместо хорошего урожая получит лишь васильки да горькую полынь.

Народные приметы о погоде 22 мая

Приметы дня говорят о том, каким будет урожай и погода:

рябина цветет - осень будет ранней;

воробьи вьют гнезда - скоро зарядят дожди;

лягушки громко квакают вечером - завтра будет тепло и солнечно;

соловей запел ночью - жди ясной погоды;

дождь днем - к хорошему урожаю, ночной гром - погода скоро наладится;

много щавеля выросло - зима будет снежной и теплой.

После Василискова дня, по народным наблюдениям, должно окончательно потеплеть.

Главная примета дня: если с утра земля покрыта густой росой, а над низинами стелется туман - лето будет щедрым и на урожай, и на грибы.

У кого именины 22 мая

Именины сегодня празднуют: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор и Яков.

Рожденные 22 мая - люди непростые. Всю жизнь им приходится делать выбор между добром и злом, и этот внутренний поиск делает их глубже и мудрее. Выручают сильный характер и мощная природная энергетика - именно они помогают устоять там, где другие сдаются.

Трудностей на их пути хватает, но страха перед ними нет: такие люди рождены, чтобы преодолевать.

