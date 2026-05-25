Перелом на фронте уже произошел: эксперт объяснил, почему Украина может выиграть войну

Атака России на Киев – это демонстрация бессилия, отметил ветеран.

Украина способна выиграть войну на истощение против России, и это начинают понимать и на Западе. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

"Мы можем именно победить, не просто выжить, не дотянуть до окончания войны, а именно победить. И то, о чем пишут партнеры, что мы в самой сильной позиции с 2023 года… Россияне понимают, что перелом на фронте произошел... Сейчас время уже работает на нас. И главное – они не знают, что с этим делать", – сказал Дикий.

Он отметил, что комбинированная атака в ночь на 24 мая также связана со сложной ситуацией в России. По словам эксперта, этот удар является "демонстрацией бессильной ярости РФ".

Видео дня

"Уже даже российские военные корреспонденты признают, что если "Орешником", который стоит десятки миллионов долларов и которых в стране единицы, можно разгромить гаражный кооператив в Белой Церкви, то лучше было бы его вообще не запускать, а просто с серьезным видом говорить, что он у них есть. Обаламутились просто по полной", – сказал Дикий.

Он добавил, что и результат удара по Киеву смехотворен и "абсолютно не влияет на ход войны".

Он отметил, что следующая ночь после российской атаки была относительно спокойной, что может свидетельствовать о том, что россияне долгое время собирали ракеты для массированного удара. И это означает, что РФ показала максимум с точки зрения нанесения дальнобойных ударов.

Переломный момент в войне: важные новости

Ранее о переломном моменте в войне заявили ряд западных политиков и СМИ. В частности, об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус. Он отмечал, что Украина получает преимущество как в экономическом плане, так и на поле боя.

С таким же посланием ранее вышел материал в издании The Economist. Журналисты отмечали, что Украина наносит России все больший ущерб практически по всем показателям. В частности, издание отметило ситуацию на фронте, где Силы обороны впервые с 2023 года смогли восстановить контроль над большей территорией, чем захватили оккупанты.

На фоне этого "Немецкая волна" написала, что уже в этом году Украина и Россия могут достичь соглашения о прекращении огня.

Вас также могут заинтересовать новости: