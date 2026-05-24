На вооружении ВСУ засветились 'Кентавры': военные рассказали, что это за машина

"Зоопарк" бронетехники на вооружении ВСУ расширяется.

Итальянские колесные танки B1 Centauro впервые появились на вооружении ВСУ в прошлом году, но с тех пор о них почти ничего не было известно. Однако на днях YouTube-канал Сил обороны Украины "Армия" опубликовал репортаж с тренировок экипажей этих машин из состава 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В видео танкист с позывным "Директор" объяснил, что главной особенностью Centauro является его колесная база и высокая скорость передвижения. По словам военного, машина способна двигаться по асфальтовым и грунтовым дорогам со скоростью до 105 км/ч без необходимости использования тралов для транспортировки через населенные пункты.

Экипаж машины состоит из четырех человек – механика-водителя, командира, наводчика и заряжающего. Centauro оснащен 105-мм пушкой, а боекомплект составляет 40 снарядов различных типов, в частности осколочных, кумулятивных и бронебойных.

Украинские военные особо отмечают систему наведения и точность огня.

"Самый дальний выстрел – у меня была закрытая позиция – это на 11 км. На 11 100 [метров] я попал точно в дом, где сидели россияне", – рассказал один из танкистов.

По словам экипажа, Centauro значительно превосходит советские танки по качеству электроники и внутренней связи. Военные отмечают, что на старых Т-64 и Т-72 часто возникали проблемы с коммуникацией между членами экипажа, тогда как в итальянской машине эти недостатки практически отсутствуют.

Вместе с тем экипаж признает, что бронирование машины ограничено. Передняя броня выдерживает снаряды калибра 30 мм, однако борта могут пробиваться крупнокалиберными пулеметами 12,7 мм. Из-за угрозы FPV-дронов танк дополнительно оборудовали защитными конструкциями типа "капюшон".

Военные также рассказали, что один из танков уже пережил несколько атак дронов-камикадзе.

"У нас один танк дважды по три FPV-дрона залетали вперед, в одну сторону. Ну, фары бьют, все. Сетку подлатали и готов дальше", – рассказал боец.

Официально Centauro классифицируется не как танк, а как истребитель танков. Однако экипаж признает, что современные условия войны значительно затрудняют прямые танковые дуэли из-за массового использования дронов. В то же время машина демонстрирует высокую эффективность при работе из закрытых позиций.

Отдельно военные обратили внимание на комфорт экипажа. В машине есть система обогрева, кондиционер, автоматическая коробка передач и даже электрическая плитка для приготовления пищи. По словам бойцов, по сравнению с советскими танками Centauro имеет значительно больше внутреннего пространства и более комфортен для длительного пребывания экипажа.

