Пришло время задействовать огромный резерв: Дикий объяснил, зачем усиливать мобилизацию

Это необходимо для того, чтобы воспользоваться положительной динамикой на фронте, отметил эксперт.

Украине нужно нарастить мобилизацию, чтобы удачно использовать тот момент, когда РФ "истощит" остатки своей армии на фронте. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

"Чтобы... когда возникнет момент, наконец, их разгромить – а разгромить будет некому. И это абсолютно реальная перспектива. Поэтому вся эта позитивная динамика (на фронте, – УНИАН) – она подразумевает, что у нас тем временем должна быть позитивная динамика набора людей. Нам нужно набрать еще одну волну нашей армии. Ту самую волну, которая добьет эту войну", – сказал Дикий.

Он добавил, что в этом смысле Украине может помочь тот фактор, что ранее мобилизация в стране шла "очень плохо".

"Потому что у нас, в отличие от наших врагов, накопился огромный мобрезерв. И теперь его нужно задействовать. Теперь пришло его время. И без этого фактора остальное нам не поможет. Нам не нужен паритет с врагами. Нам достаточно значительно меньшего количества людей. Но не в 10 раз меньшего", – добавил Дикий.

В качестве примера он напомнил о моменте отключения армии РФ от систем спутниковой связи "Старлинк". По словам эксперта, Силы обороны тогда могли серьезно оттеснить оккупантов на линию фронта, но не было кому выполнять эти задачи.

"Мы тогда воспользовались этим окном возможностей где-то на 10–20 процентов от того, что оно могло нам дать. Просто потому, что нам не хватало резервов. И такая же ситуация с большой вероятностью может повториться", – пояснил Дикий.

Мобилизация в Украине: важные новости

Напомним, ранее стало известно, что в Украине готовят новые правила для призыва работников. Как сообщили в Минэкономики, среди них, в частности, будет установление уровня заработной платы не менее трех минимальных зарплат – 25 941 грн. Также там отметили, что в течение трех месяцев будет пересмотрен статус всех предприятий, которые уже имеют критичность.

Между тем в ОП ранее опровергли информацию о том, что в Украине готовится снижение мобилизационного возраста. В то же время там допустили такой сценарий на случай, если ситуация на линии фронта изменится.

