Доллар и евро в Украине подешевели: курс валют сегодня

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 25 мая, снизился на 1 копейку и составляет 44,44 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,94 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,05 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,00 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,65 грн/евро, а курс продажи – 51,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 21 мая – 44,23 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,33 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 3 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что май стал для валютного рынка месяцем "медленных движений". Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до конца месяца будет находиться в пределах 43,8–44,35 гривни на межбанковском рынке и 43,75–44,5 гривни на наличном рынке.

