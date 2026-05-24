Путин ходит по лезвию ножа и рискует упасть, – The Telegraph

Путин считает себя преемником Петра Первого, но рискует повторить судьбу Николая Второго.

Российский диктатор Владимир Путин оказался в ситуации, когда война против Украины начинает подрывать не только экономику РФ, но и его собственный политический имидж. Такое мнение высказал британский историк и исследователь России Роберт Сервис в колонке для The Telegraph.

Автор напоминает, что российская политическая культура традиционно связывает легитимность власти с военными победами. В публикации упоминаются исторические примеры – от поражения Российской империи в войне с Японией 1905 года до отречения царя Николая II после неудач в Первой мировой войне.

По словам Сервиса, предыдущие военные кампании Кремля были для Путина относительно легкими. Аннексия Крыма в 2014 году прошла фактически без сопротивления, а операция в Сирии в основном ограничивалась авиаударами. Однако полномасштабная война против Украины оказалась совсем другой.

Автор обращает внимание, что в 2026 году парад ко Дню Победы на Красной площади впервые прошел без танков и новейшей военной техники из-за опасений атак украинских дронов. При этом удары по территории России уже стали регулярными даже в глубоком тылу.

Сервис пишет, что Кремль рассчитывал завершить вторжение за несколько дней. Он, в частности, ссылается на сообщения о том, что некоторые экипажи российских танков в начале вторжения везли с собой парадную форму, ожидая парада на Крещатике.

Вместо этого война продолжается уже пятый год, а российская экономика начинает терять устойчивость из-за военных расходов и санкций. В статье говорится, что Кремлю все труднее пополнять армию личным составом. По оценкам автора, Россия ежемесячно теряет не менее 30 тысяч военных убитыми и ранеными.

Отдельно историк обращает внимание на решение Путина расширить механизмы мобилизации. Как напоминает Сервис, еще осенью 2022 года частичная мобилизация вызвала заметное общественное недовольство, а теперь власть фактически переходит к постоянному призыву.

В материале также отмечается, что Кремль усиливает контроль над информационным пространством. Автор пишет, что власти начали ограничивать работу мессенджера Telegram и продвигать контролируемые государством альтернативы, доступные для российских спецслужб.

По мнению Сервиса, несмотря на репрессивный аппарат и контроль над СМИ, образ Путина постепенно разрушается, что угрожает стабильности самого режима.

В то же время Сервис считает, что даже потенциальное завершение войны на условиях Кремля уже не позволит России вернуть прежнее геополитическое влияние. По его мнению, пока нет признаков готовности российских элит открыто выступить против Путина, однако политическая ситуация в России может измениться неожиданно – так же, как это произошло во время падения династии Романовых в 1917 году.

"Эта война была гигантской геополитической ошибкой. Путин вряд ли уйдет без грандиозного взрыва, и мы не можем быть уверены, что его преемник будет лучше, чем он сам. Но есть по крайней мере шанс, что без него возвращение к более мягкой политике как внутри России, так и на мировой арене может стать возможным", – резюмирует обозреватель.

Как писал УНИАН, массированные удары украинских дронов по территории РФ заставляют часть россиян иначе воспринимать войну, ведь последствия боевых действий все чаще ощущаются непосредственно в Москве и Подмосковье.

После атак в Химках и других районах столичного региона РФ местные жители начали говорить о страхе, тревоге и сомнениях относительно необходимости войны, хотя многие все еще боятся открыто критиковать власть из-за репрессивных законов. Несмотря на попытки Кремля контролировать информацию и сохранять видимость стабильности, удары по российской территории постепенно разрушают у жителей столицы чувство безопасности.

