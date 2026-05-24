В Украину идет похолодание: синоптик назвала точную дату

В понедельник будет тепло и ветрено.

В понедельник в Украине ожидается температура от 21 до 28 градусов в разных регионах, но с четверга, 28 мая, в большинстве областей похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Новая неделя начнется с комфортной температуры воздуха. Ночью в целом прохладно, +11...+17 градусов, а в течение дня в понедельник ожидается +21...+25 градусов, в южной части - +24...+28 градусов", - отметила она, добавив, что ветер при этом будет с севера, северо-запада - "умеренный и временами даже порывистый".

Что касается осадков, то, по данным Диденко, в течение суток 25 мая Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому ночью и утром на западе и севере вероятны небольшие дожди. Днем и вечером дожди сместятся в центральные области, на восток и юг. Днем в западных и северных областях уже будет преобладать сухая солнечная погода.

"В Киеве ближайшей ночью и завтра утром возможен небольшой дождь, днем 25 мая осадков в столице не ожидается. Зонтик можно убрать. Ветер северный, северо-западный, порывистый", - сообщила синоптик.

Она подчеркнула, что практически всю неделю "ветер будет порывистым и временами сильным – нам это и нужно, чтобы быстрее разогнать и очистить воздух после взрывов и пожаров". Температура воздуха в столице в понедельник составит +23...+24 градуса.

"Примите во внимание, что с четверга, 28 мая, в большинстве областей Украины похолодает, днем ожидается +15...+18 градусов, на юге на несколько градусов выше", – добавила синоптик.

Ранее УНИАН писал, грозит ли Украине аномальная жара из Европы. В связи с распространением информации о волне жары в Испании, Франции, Великобритании Украинский Гидрометцентр заявил, что на территорию Украины будет распространяться прохладный воздух из Скандинавии. "Погода будет преимущественно комфортной +21…+27°. Местами будут проходить кратковременные дожди и грозы", - прогнозируют синоптики. Они добавили, что в конце мая температура снизится и будет даже ниже климатической нормы.

Также мы писали, что конец мая может удивить украинцев температурами. По данным начальницы отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, на следующей неделе ожидается похолодание на 3-5 градусов. Она добавила, что ближе к соответствующим датам информация будет более точной.

