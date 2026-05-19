Православный праздник сегодня в народе называют Фалалей-огуречник и соблюдают особые приметы для богатого урожая огурцов.

20 мая по новому календарю православной церкви в Украине чтят мучеников Фалалея, Александра и Астерия, погибших за христианскую веру в III веке.

В народе этот день прозвали Фалалей-огуречник - у него есть свои особые приметы, обычаи и негласные правила.

Какой церковный праздник сегодня отмечают по старому календарю и с чем связаны традиции дня - читайте ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

20 мая по новому стилю (и 2 июня по старому церковному календарю) ПЦУ чтит память святых мучеников, отдавших жизнь за веру во Христа в III веке.

Среди них - восемнадцатилетний Фалалей из города Эгеи. Когда местный правитель велел разыскать христиан и принудить их отречься от веры, то юноша сам пришел и открыто назвал себя христианином.

Он рассказал, что владеет врачебным искусством, однако от своей веры отступать не собирается - и готов принять смерть. Его палачи Александр и Астерий, видя мужество юноши, не смогли поднять на него руку и сами уверовали во Христа. Узнав об этом, правитель приказал казнить всех троих.

Также 20 мая в этом году - отдание праздника Пасхи, завершение сорокадневного пасхального торжества. И в этот ж день - канун Вознесения Господня, одного из двенадцати главных православных праздников.

Вечером в храмах начнется праздничное Всенощное бдение (церковные сутки отсчитываются с вечера), а завтра утром будет совершена торжественная Литургия.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю, мы рассказывали ранее - 20 мая чтят чудотворную Любечскую икону Богородицы.

Обычаи 20 мая и что нельзя делать сегодня

Святому Фалалею молятся о здоровье и урожае - просят исцелить от болезней, уберечь поля от засухи и послать добрый дождь.

В народе святого почитают покровителем огородников, а сам день давно получил говорящее прозвище - Фалалей-огуречник, или Фалалей-грядочник.

20 мая традиционно досевают огурцы. Делают это тайно, так как верят - чужой глаз, особенно недобрый, способен погубить весь труд. Ранее мы рассказывали также, что положить в лунку при посадке огурцов, чтобы собрать хороший урожай.

Помимо огурцов, в этот день хорошо высаживать баклажаны - земля уже достаточно прогрета, и все посаженное с умом и молитвой непременно взойдет.

Как и в любой церковный праздник, в этот день лучше воздержаться от злословия, зависти, сплетен и обид.

Народная мудрость предупреждает: кто поссорится на Фалалея - помирится нескоро. Деньги в долг давать не стоит - по поверью, уйдут и не вернутся. Не отдают в чужие руки и детские вещи, из которых ребенок вырос: считается, что вместе с ними из дома уходит что-то доброе, а дети начинают болеть.

Особое внимание в канун Вознесения уделяют чистоте в доме. Считается, что нельзя оставлять беспорядок - немытую посуду, неубранные вещи, грязные полы. Наши предки верили: встретить великий праздник в нечистом доме - значит впустить в него беду и отогнать удачу. Поэтому все бытовые хлопоты - уборку, стирку, мытье - стараются завершить именно сегодня.

Ночь перед большим праздником в народе называют соловьиной - именно сейчас эти птицы поют особенно звонко и чисто.

Народные приметы о погоде 20 мая

В старину в этот день внимательно следили за природой - ее приметы подсказывают, чего ждать от урожая и погоды:

роса выпала вечером - завтра будет ясный и теплый день;

утки плещутся в пруду - быть дождю;

пчелы злятся - знак приближающейся непогоды;

дождь на Фалалея - к засушливому июню.

Ну и, конечно, главная примета дня - ее до сих пор помнят в деревнях: если лягушки расквакались на всю округу - точно огурцов "наквакают".

У кого именины 20 мая

Именины сегодня празднуют Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита и Тимофей.

Рожденные 20 мая - люди особенные: трудолюбивые, умные и притягательные. Они легко располагают к себе людей, умеют собрать вокруг себя настоящую команду и зажечь других своей энергией.

И еще обладают тонкой интуицией: чувствуют опасность заранее и умеют обходить ее стороной, не теряя ни друзей, ни достоинства.

