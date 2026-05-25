Свиной жир оказался полезнее апельсинов и помидоров: топ-15 лучших для здоровья продуктов

Большинство считает овощи и фрукты основой здорового питания, однако в ходе недавнего исследования свиной жир оставил позади себя несколько популярных ингредиентов. В списке, изучающем 100 самых здоровых продуктов мира, свиной жир занял восьмое место.
По мнению специалистов, жир в больших количествах содержит витамины группы B, минеральные вещества и мононенасыщенные жирные кислоты, например, олеиновую кислоту, которая также является одним из важнейших компонентов оливкового масла. Все они способствуют здоровому функционированию сердечно-сосудистой системы, пишет Meglepetes.
Нельзя отрицать, что свиной жир содержит и насыщенные жиры, однако при умеренном потреблении это не обязательно представляет риск для здоровья.
Также имеет значение, в каких условиях выращивалось животное: жир свиней свободного выгула может содержать гораздо больше ценных питательных веществ.
Рыба тоже очень полезна
Интересно, что в начале рейтинга фигурируют несколько видов рыбы. Например, атлантический большеголов (красный морской окунь) занял третье место. Этот вид рыбы, помимо низкой калорийности, чрезвычайно богат белком, а также содержит много витамина D, селена и фосфора.
Эти вещества поддерживают работу нервной системы, помогают образованию эритроцитов и укрепляют кости.
15 самых полезных продуктов питания
Конечно, нет такого продукта, который сам по себе творит чудеса. Основой здорового питания по-прежнему остается разнообразный, сбалансированный рацион, в котором есть место овощам, фруктам, рыбе и качественным жирам.
Тот самый список:
- Миндаль
- Черимойя
- Атлантический большеголов (красный морской окунь)
- Камбала
- Семена чиа
- Тыквенные семечки
- Мангольд
- Свиной жир
- Листья свеклы
- Рифовый окунь
- Сушеная петрушка
- Сушеный сельдерей
- Водяной кресс
- Мандарин
- Зеленый горошек
Ранее УНИАН сообщал, какие овощи полезны для здоровья мозга, сердца и кишечника.