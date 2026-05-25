Кельнский собор стал не только символом Германии, но и настоящим памятником целой эпохи.

Кельнский собор давно стал одним из самых мифологизированных строений в мире. Чуть ли не с первых лет его связывали с мистикой, проклятиями и древними предсказаниями, а многовековое строительство лишь усиливало эти слухи. Рассмотрим, что из себя представляет Кельнский собор, сколько строили это здание и какие легенды его окружают.

Кельнский собор - история до нашего времени

Прошлое этого храма тесно связано с ростом религиозного значения Кельна в XII веке. После захвата Милана императором Фридрихом I Барбароссой в город были перевезены реликвии Трех волхвов, и он быстро превратился в важный центр христианского паломничества.

При этом старый Кельнский собор – где находится святыня со всеми реликвиями – к тому времени был небольшим, и с ростом числа прихожан стало очевидно, что он уже не соответствует своему духовному статусу. К тому же когда идея его перестройки начала набирать поддержку, в здании вспыхнул сильный пожар, словно специально подготавливая место для нового собора.

Кстати, ларь Трех волхвов пожар пережила и по сей день хранится под центральным алтарем храма. По преданию, именно в ней покоятся останки мудрецов, пришедших поклониться младенцу Иисусу.

Строительство нового каменного собора началось в 1248 году, и уже к XIV веку был завершен и освящен центральный зал. Однако вскоре работы остановились, из-за чего храм оставался недостроенным почти 400 лет. Из-за этого перерыва сложно точно сказать, сколько строили Кельнский собор, но в 1880 году он наконец был приближен к завершению – причем за счет башен высотой около 157 метров он на время стал самым высоким зданием в мире.

Но на этом судьба не оставила Кельнский собор – история XX века наложила на него прочный отпечаток Второй мировой войны, в течение которой он пережил попадание 14 авиабомб. Здание устояло лишь благодаря прочной готической конструкции, равномерно распределявшей нагрузку от взрывов. Кроме того, башни собора служили важным ориентиром для пилотов союзников, поэтому их старались не разрушать полностью.

Впрочем, постоянная реставрация собора связана не с войной, а с особенностями материала: песчаник, из которого сделана изначальная конструкция, быстро разрушается из-за влаги и перепадов температуры, поэтому работы по его поддержанию продолжаются здесь практически непрерывно.

Кельнский собор - легенда о дьяволе

По сказанию, первый архитектор собора Герхард долго не мог создать подходящий проект, и в этот момент ему явился дьявол с заманчивым предложением. Он поспорил, что сможет построить величайший собор в мире до первого крика петуха и если сможет - Герхард должен будет отдать ему свою душу

Не веря словам дьявола, Герхард согласился и быстро пожалел - всего за одну ночь тот действительно выстроил огромный и искусный храм и когда он уже заканчивал, о споре узнала жена Герхарда и желая спасти мужа, на рассвете она сама прокукарекала вместо птицы.

Услышав это и решив, что он не смог сдержать условие, дьявол в ярости разрушил часть здания и, уходя, проклял собор, заявив, что в день его завершения наступит конец света.

Легенда про Кельнский собор укоренилась, в том числе, за счет продолжительности его постройки, как бы оттягивающей Судный день. В итоге для жителей Кельна недостроенные башни веками оставались привычной частью городского пейзажа, а многочисленные фигуры горгулий и химер на фасаде только усиливали ощущение чего-то мрачного и сверхъестественного.

Кельнский собор - интересные факты

Впрочем, за фасадом знаменитого готического храма скрываются не только сказания, но и удивительные инженерные, исторические и художественные детали.

Внутри собора находится колокол Святого Петра – крупнейший в мире свободно раскачивающийся колокол весом около 24 тонн.

После его отливки в 1923 году мастера обнаружили, что звучание получилось совсем не таким, как задумывалось: ошибка в составе металла изменила его тон. Тем не менее переделывать гиганта не стали, и со временем его необычный, гулкий звук превратился в одну из самых узнаваемых особенностей города.

Под фундаментом храма скрывается огромный подземный комплекс с археологическими раскопками и сокровищницей: здесь сохранились остатки римских стен, дорог и домов, которые помнят еще старый Кельнский собор, пожар и бомбардировки.

Таким образом, Кельнский собор, достроен или нет, является одним из главных символов не только Германии, но и целой эпохи, вдохновляя миллионы людей своей мрачной готической эстетикой.

