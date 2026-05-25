Очень сложная математическая головоломка: надо перетащить только 1 спичку

Решение логических задач может показать, насколько быстро вы рассуждаете, а также способствует развитию когнитивных функций.

При этом удовлетворение от павильного ответа при решении подобных задач повышает самооценку, укрепляя уверенность в себе. Таким образом, начинает укрепляться и эмоциональный интеллект, тренируя мышление для рационального решения проблем.

Головоломки со спичками – это один из видов таких логических задач, которые заставляют использовать как математические, так и творческие способности.

В новой головоломке от УНИАН вам нужно изменить ложное уравнение 8 + 3 – 4 = 0, сделав его правильным. Для этого вам нужно переместить всего одну из спичек.

Такие задачи развивают аналитические навыки, которые чрезвычайно важны в различных областях жизни, и стимулируют различные области мозга.

Итак, сможете ли вы справиться с заданием? Ограничений по времени здесь нет, так что не спешите, рассмотрите все возможные варианты.

В этом задании есть два правильных ответа, и если вы сможете найти оба, то можете по праву гордиться своими способностями.

Правильный ответ размещен ниже. Проверьте, правильно ли вы решили задание.

Это уравнение можно сделать правильным двумя способами.

1. В первом варианте нужно переместить спичку в числе 4, превратив его в 11. В результате получится 8 + 3 – 11 = 0

2. Для второго варианта из числа 8 нужно убрать спичку и переместить на число 4, превратив его в 9. Получится 6 + 3 – 9 = 0.

