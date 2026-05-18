Если вовремя удобрить саженцы, урожай будет обильным и качественным.

Томаты нельзя назвать требовательными растениями, но им, даже в плодородной почве, нужны подкормки на протяжении всего сезона. Особенно важна самая первая - именно от нее зависит, какими в итоге будут плоды и как будет развиваться культура. Рассказываем, что нужно делать с помидорами после высадки в грунт и чем подкормить для большого урожая.

Какая самая лучшая подкормка для томатов во время высадки в грунт

Первая подкормка рассады томатов после высадки в грунт обычно проводится через 10-14 дней после того как вы разместите саженцы в почве. До этого момента саженцы трогать нельзя - они должны самостоятельно адаптироваться на новом месте. Кстати, этот же срок отвечает на вопрос о том, сколько дней нельзя поливать помидоры после высадки в грунт - первый обильный полив необходим сразу после "переезда" рассады на грядку для активного развития корневой системы. Дальше, в течение двух недель, помидоры в вашем участии не нуждаются.

Немногие огородники понимают, почему такой подход единственно верный - дело в том, что если начать активно и постоянно поливать томаты, боясь, что они пересохнут, корневая система не будет расти вглубь, а начнет формироваться ближе к верхнему слою почвы. Такой "ленивый" поступок растения приведет к зависимости от поливов, и если вы не сможете или не успеете вовремя дать им влагу, в жаркое лето культура не станет искать ее глубоко в земле, а просто начнет засыхать.

Опытные садоводы знают, что пересадка рассады на грядку - большой стресс для растения, и как бы вы его ни закаляли, все равно условия в открытом грунте отличаются от комнатных. Для того, чтобы томаты легче пережили смену места жительства, можно использовать разные антистрессовые препараты и гормоны роста.

В тот момент, когда вы будете уже непосредственно размещать саженцы на участке, важно заранее выяснить, чем подкормить помидоры после высадки в грунт народными средствами. Самый важный элемент, который необходим томатам именно в этот период - фосфор. В почве он сам по себе есть, но почти всегда из-за химических реакций с другими микроэлементами переходит в неактивную форму, а если внести его в почву весной, то растения смогут его получить лишь осенью, так что фосфором удобрять грядки необходимо осенью, под перекопку.

В момент высадки рассады лучше сделать по-другому - во-первых, полить ее не водой, а монофосфатом калия (10 граммов на ведро воды), а потом внести в почву биопрепараты с фосфором в составе. Также необходимо смотреть, насколько хорошо развита корневая система у рассады - если она слабая, можно за несколько часов до пересадки в грунт полить саженцы покупными минеральными удобрениями, которые способны укрепить корни томатов.

Чем подкормить помидоры после высадки в грунт через 10-14 дней

Вы уже знаете, что первая подкормка рассады томатов после высадки в грунт должна быть внесена через две недели, не раньше. Опытные садоводы считают, что через 10-14 дней после высадки можно обработать растения кальциевой селитрой из расчета 1 грамм на куст, тогда вершинная гниль томатов будет вам не страшна. Спустя еще неделю - сульфат магния в той же пропорции. И уже потом, когда начнут завязываться плоды, опрыскивать саженцы для профилактики.

Также не помешают и народные удобрения, стимулирующие рост зеленой массы и укрепление саженцев. Хорошо себя показала древесная зола - надежный источник калия и фосфора. Один-два стакана удобрения нужно залить литром кипятка, настоять сутки, потом разбавить ведром воды и полить под корень по 500 мл на каждый куст.

Интересно, что многие используют "зеленку", то есть, удобрение из сорняков, как источник азота. Однако в этом методе есть свой нюанс - если переборщить с удобрением, кусты начнут "жировать", активно наращивать зеленую массу вместо того чтобы завязывать и формировать плоды. Именно поэтому, если вы не уверены в качестве рассады, в своих навыках или в составе почвы, лучше не экспериментировать с азотными удобрениями, а использовать кальциевую селитру, сульфат магния и древесную золу.

