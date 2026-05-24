Контроль трасс оккупированного юга Украины провалил планы путинской 'сво', – эксперт

Силы обороны Украины значительно увеличили количество подразделений операторов БПЛА.

Масштабное применение ударных беспилотников позволило Силам обороны Украины усилить контроль над логистикой российских войск настолько, что оккупанты признали украинское преимущество. Об этом в колонке для сайта телеканала Espreso написал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что за последние два месяца Силы обороны Украины значительно увеличили количество подразделений операторов БПЛА. А украинские дроны оказывают серьезное влияние на российскую военную логистику на глубине до 150 км.

"Оккупанты вынуждены признать тот факт, что украинские беспилотники фактически контролируют так называемый "сухопутный коридор", который соединяет страну-оккупанта с временно оккупированными территориями Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и, соответственно, с временно оккупированным Крымом", – пишет он.

Видео дня

При этом аналитик напомнил, что создание "сухопутного коридора" было одной из стратегических задач российской оккупационной армии. А это означает, что "на пятый год войны планы "сво" провалились в части улучшения логистики с оккупированными территориями Украины".

Он добавил, что украинские военные, в частности подразделения ГУР Минобороны, продолжают наращивать удары по тыловым позициям оккупационной армии. И это существенно затрудняет снабжение оккупационных подразделений. А спецоперации украинской разведки направлены на полное перерезание путей снабжения оружием, техникой и топливом для российской армии.

Расширение киллзоны – больше новостей

Напомним, что с ростом применения беспилотников расширяется и зона постоянного поражения техники и личного состава. По оценке командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта (Мадяра) Бровди, минимальная зона поражения уже составляет 25 километров. Передвигаться там почти невозможно, особенно без соответствующих навыков и систем защиты.

По данным аналитиков, Украина постоянно расширяет удары по логистике российских войск и уже наносит регулярные удары на расстоянии около 150 км от линии боевых столкновений на юге Украины. Таким образом контролируются перемещения военных грузов на трассах Мариуполь-Донецк и Ростов-Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: