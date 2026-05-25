25 мая в Украине еще будет тепло, но скоро придет похолодание

Последняя рабочая неделя мая начнется в Украине с комфортной температуры. В большинстве областей столбики термометров днем покажут +21°...+25°. На юго-востоке пройдут дожди, местами грозы. По данным Погода УНИАН, 26 мая в Украине также будет тепло, а с 27 числа температура заметно снизится и по всей стране пройдут дожди.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +23°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°, дождь.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Тернополе 25 мая ночью +13°, днем +23°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем будет +25°, переменная облачность.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Виннице сегодня будет +13°...+25°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник ночью +13°, днем +25°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня ночью +13°, днем +25°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность , температура воздуха +13°...+25°.

В Одессе 25 мая - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +25°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +13°, днем +25°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +25°, дождь.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, переменная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +13°, а днем +25°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность , +13°...+25°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +13°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +14°, днем +25°.

25 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

25 мая - День святого Германа, патриарха Константинопольского. По приметам, если утром небо хмурое, то лето будет дождливым.

