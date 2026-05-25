25 мая в Украине еще будет тепло, но скоро придет похолодание

25 мая в Украине будет тепло / фото УНИАН, Прилепа Александр
Последняя рабочая неделя мая начнется в Украине с комфортной температуры. В большинстве областей столбики термометров днем покажут +21°...+25°. На юго-востоке пройдут дожди, местами грозы. По данным Погода УНИАН, 26 мая в Украине также будет тепло, а с 27 числа температура заметно снизится и по всей стране пройдут дожди.
- В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.
- Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +23°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°, дождь.
- В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Тернополе 25 мая ночью +13°, днем +23°, переменная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем будет +25°, переменная облачность.
- В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Виннице сегодня будет +13°...+25°, переменная облачность.
- В Житомире в понедельник ночью +13°, днем +25°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, переменная облачность.
- В Черкассах сегодня ночью +13°, днем +25°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность , температура воздуха +13°...+25°.
- В Одессе 25 мая - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +25°, дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +13°, днем +25°, переменная облачность.
- В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +25°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, переменная облачность, дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +13°, а днем +25°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, переменная облачность, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет переменная облачность , +13°...+25°.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +13°, днем +25°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +14°, днем +25°.
25 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды
25 мая - День святого Германа, патриарха Константинопольского. По приметам, если утром небо хмурое, то лето будет дождливым.