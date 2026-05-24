Гороскоп на неделю по картам Таро: Овнам - напряжение, Ракам - забота

Составлен гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Главной картой недели станет "Колесо Фортуны" - символ судьбоносных перемен, неожиданных поворотов и важных завершений. Эта энергия идеально совпадет с редким Голубым полнолунием в Стрельце, которое взойдет 31 мая и станет кульминацией всего месяца. Два полнолуния за один месяц случаются нечасто, поэтому конец этой недели принесет каждому знаку ощущение перехода на новый этап. Для кого-то это станет началом, а для кого-то – окончательным завершением старой главы. Главное сейчас – не сопротивляться переменам и довериться времени.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Карта Таро недели для Овна – "Сила". На этой неделе вы почувствуете, что напряжение вокруг вас начнет усиливаться, особенно в первые дни. Некоторые разговоры или ситуации будут провоцировать вас на резкие реакции, однако карта "Сила" покажет, что настоящая мощь проявится не в конфликте, а в самообладании. Вам будет дано достаточно энергии для достижения своих целей, но многое станет зависеть от того, насколько мудро вы распорядитесь своими эмоциями. В середине недели вы поймете, что некоторые люди специально проверяют ваши границы на прочность. Важно будет не позволить раздражению взять верх. К концу недели Голубое полнолуние в Стрельце поможет вам увидеть, как сильно вы выросли внутренне. Вы почувствуете гордость за то, что смогли сохранить достоинство там, где раньше могли бы действовать импульсивно.

Телец

Карта Таро недели для Тельца – "Четверка Пентаклей". На этой неделе вам придется задуматься о том, за что именно вы продолжаете держаться. Это может касаться отношений, работы, прошлого или даже внутренних убеждений. Карта "Четверка Пентаклей" покажет, что стремление к безопасности начнет постепенно превращаться в страх перемен. Вы будете бояться потерять привычную стабильность, однако Вселенная подтолкнет вас к пониманию, что не все старое стоит сохранять любой ценой. Венера поможет вам почувствовать эмоциональную поддержку со стороны близких людей, но для этого вам придется немного ослабить контроль и позволить другим приблизиться к вам. К концу недели вы осознаете, что настоящая устойчивость появится только тогда, когда вы перестанете цепляться за то, что давно перестало приносить радость и развитие.

Близнецы

Карта Таро недели для Близнецов – "Маг". Эта неделя станет для вас временем возможностей, идей и новых решений. Карта "Маг" покажет, что у вас будут все необходимые ресурсы для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Ваши слова станут особенно убедительными, а мысли – быстрыми и продуктивными. Однако главным уроком недели станет необходимость перехода от разговоров к действиям. Вы будете прекрасно понимать, чего хотите добиться, но Вселенная потребует от вас конкретных шагов. В отношениях могут назреть важные разговоры или скрытое напряжение, особенно ближе к полнолунию в Стрельце. Вам больше не удастся избегать тем, которые давно требуют ясности. Если вы проявите инициативу и честность, неделя откроет перед вами совершенно новые перспективы как в любви, так и в работе.

Рак

Карта Таро недели для Рака – "Императрица". На этой неделе вы почувствуете сильную потребность в заботе, гармонии и эмоциональной близости. Карта "Императрица" усилит вашу природную мягкость, интуицию и желание создавать вокруг себя атмосферу тепла. Вы будете особенно внимательны к людям, которых любите, а многие Раки захотят больше времени посвятить семье, дому или отношениям. Венера в вашем знаке поможет раскрыть творческие способности и вдохновит вас на перемены, связанные с внешностью, уютом или самовыражением. В то же время карты напомнят вам, что заботиться нужно не только о других, но и о себе. К концу недели вы сможете увидеть результаты усилий, которые долго вкладывали в важное дело. Полнолуние в Стрельце принесет чувство удовлетворения и поможет осознать, насколько сильно вы выросли за последнее время.

Лев

Карта Таро недели для Льва – "Туз Жезлов". Для вас эта неделя станет символом нового старта и мощного прилива энергии. "Туз Жезлов" покажет, что перед вами откроются перспективы, которые способны изменить ваше будущее. Многие идеи, которые раньше казались слишком рискованными, внезапно начнут выглядеть вполне реальными. Сезон Близнецов ускорит события вокруг вас, поэтому времени на сомнения почти не останется. Вам придется действовать быстро, если вы не захотите упустить удачные возможности. В середине недели появится вдохновение, которое подтолкнет вас к новым знакомствам, проектам или творческим решениям. Полнолуние в Стрельце станет кульминацией недели и принесет ощущение внутреннего огня. Вы почувствуете, что готовы заявить о себе громче и перестанете бояться проявлять свои таланты открыто.

Дева

Карта Таро недели для Девы – "Паж Пентаклей". На этой неделе вам предстоит разобраться с большим количеством новой информации, планов и идей. Карта "Паж Пентаклей" покажет, что вы будете настроены серьезно и захотите тщательно анализировать каждую деталь, прежде чем принимать решения. Это будет удачное время для обучения, профессионального развития и наведения порядка в делах. В то же время вы можете почувствовать легкую растерянность из-за того, что событий станет слишком много. Вам важно будет не пытаться контролировать абсолютно все сразу. Полнолуние в Стрельце поможет увидеть ситуацию более ясно и подскажет, в каком направлении стоит двигаться дальше. К концу недели вы почувствуете, что начинаете увереннее смотреть в будущее и уже готовы к новым задачам, которые раньше вызывали у вас сомнения.

Весы

Карта Таро недели для Весов – "Двойка Кубков". Эта неделя будет тесно связана с отношениями, эмоциональной близостью и важными разговорами. Карта "Двойка Кубков" покажет, что вы начнете особенно ценить искренность и взаимность. Поверхностное общение перестанет приносить вам удовольствие, а желание быть понятыми станет гораздо сильнее. Венера усилит вашу эмоциональность и поможет глубже раскрыться перед теми, кому вы действительно доверяете. Одинокие Весы могут неожиданно почувствовать притяжение к человеку, с которым возникнет сильная эмоциональная связь. Тем, кто уже состоит в отношениях, придется обсудить темы, которые долго откладывались. Полнолуние в Стрельце подтолкнет вас к честности и заставит говорить прямо о своих чувствах. Эта неделя поможет вам понять, кто действительно готов идти рядом с вами дальше.

Скорпион

Карта Таро недели для Скорпиона – "Восьмерка Кубков". На этой неделе вы начнете постепенно осознавать, что некоторые вещи, люди или ситуации больше не соответствуют вашему внутреннему состоянию. Карта "Восьмерка Кубков" покажет необходимость эмоционального расставания с тем, что давно перестало приносить вам радость или развитие. В начале недели вы еще будете пытаться удержаться за прошлое, особенно если речь идет о важных отношениях или старых мечтах. Однако к середине недели станет очевидно, что сопротивление переменам только усиливает внутреннее напряжение. Вам не придется принимать резкие решения прямо сейчас, но Голубое полнолуние в Стрельце поможет окончательно признать правду, которую вы давно чувствовали внутри. К концу недели вы ощутите желание двигаться дальше и перестанете бояться неизвестности.

Стрелец

Карта Таро недели для Стрельца – "Луна". Появление карты "Луна" именно в неделю Голубого полнолуния в вашем знаке станет мощным символом внутренних перемен. На этой неделе ваша интуиция усилится настолько, что вы начнете чувствовать скрытые мотивы окружающих и замечать то, что раньше ускользало от внимания. Даже если факты пока не будут складываться в четкую картину, внутренний голос подскажет вам правильное направление. Обычно вы предпочитаете действовать уверенно и открыто, но сейчас эмоции станут глубже и сложнее. Вам важно будет не подавлять свои чувства и позволить себе прожить этот период честно. Полнолуние поможет раскрыть важную правду о себе, отношениях или будущем. К концу недели вы почувствуете, что внутренне готовы к совершенно новому этапу жизни.

Козерог

Карта Таро недели для Козерога – "Семерка Пентаклей". На этой неделе карты покажут, что вам пора немного замедлиться и оценить путь, который вы уже прошли. "Семерка Пентаклей" символизирует терпение, ожидание результатов и понимание того, что большие достижения требуют времени. Вы можете почувствовать усталость от постоянной ответственности и стремления все держать под контролем. Однако Вселенная напомнит вам, что вы уже сделали гораздо больше, чем сами замечаете. В течение недели вы будете размышлять о будущем, финансах, карьере и долгосрочных целях. Полнолуние в Стрельце принесет важное осознание, связанное с проектом или ситуацией, в которую вы долго вкладывали силы. К концу недели вы почувствуете, что начинаете видеть плоды своей работы и больше не сомневаетесь в выбранном направлении.

Водолей

Карта Таро недели для Водолея – "Звезда". На этой неделе карта "Звезда" станет для вас символом надежды, вдохновения и восстановления веры в себя. Даже если в начале недели события будут складываться напряженно, вы постепенно поймете, что многое начинает двигаться в правильную сторону. Сезон Близнецов усилит ваше желание развиваться, общаться и искать новые возможности. Однако временами вас может накрывать сомнение или усталость от неопределенности. Карты подскажут, что сейчас особенно важно не позволять цинизму разрушать ваши планы и мечты. Полнолуние в Стрельце принесет вам поддержку со стороны окружающих и поможет увидеть перспективы, которые раньше были скрыты. Вы почувствуете вдохновение двигаться дальше и снова поверите в то, что ваши усилия обязательно приведут к успеху.

Рыбы

Карта Таро недели для Рыб – "Десятка Кубков". Для Рыб эта неделя станет одной из самых эмоционально теплых и вдохновляющих за последнее время. Карта "Десятка Кубков" покажет, что многие ваши мечты постепенно начнут приобретать реальные очертания. Вы почувствуете больше гармонии в отношениях, поддержку со стороны близких и уверенность в том, что двигаетесь в правильном направлении. Венера в Раке усилит вашу чувствительность, романтичность и желание делиться любовью с окружающими. Однако полнолуние в Стрельце в конце недели может принести небольшое внутреннее напряжение, связанное с будущим или важными решениями. Вам будет важно не зацикливаться на тревогах и научиться наслаждаться настоящим моментом. Эта неделя поможет вам почувствовать, что счастье уже гораздо ближе, чем вам казалось раньше.

