Самый быстрый урожай: эти деревья готовы дать плоды чуть ли не в первый год после посадки

При хорошем уходе быстрее всего можно получить урожай шелковицы, а на втором месте стоит черешня.

Как все знают, урожай овощей можно получить сразу же, а вот с плодовыми деревьями ожидание будет долгим. Большинство из них не будут готовы к сбору урожая, пока не укоренятся и не созреют, а на это могут уйти годы.

Однако это не обязательно так, пишет сайт известной советчицы Марты Стюарт. При тщательном уходе некоторые сорта могут начать плодоносить быстрее – возможно, даже в первый год. Хотя надо понимать, что стимулирование молодых деревьев к быстрому сбору урожая имеет свои недостатки.

Ягоды шелковицы, например, можно получить очень быстро. Тем более, что эти деревья легки в выращивании и хорошо адаптируются к различным условиям.

"Это один из моих любимых быстрорастущих вариантов, особенно дикая красная шелковица (Morus rubra)", – говорит сертифицированный арборист Сьюзан Пойзнер. Она добавила, что шелковица невероятно вынослива, хорошо адаптируется и дает обильный урожай.

Она рекомендует заранее планировать место для молодого дерева. А поскольку они растут очень быстро, разумно предоставить им достаточно места. Если места мало, можно регулярно обрезать их и поддерживать их в более кустистом виде".

Также быстро растут вишневые деревья. "Черешня (Prunus avium) на удивление быстро растет и относительно быстро плодоносит", – говорит Пойзнер.

Обычные вишни тоже могут быстро расти, и сорт Монморанси ( Prunus cerasus 'Montmorency') – отличный тому пример.

Полноразмерная стандартная яблоня (Malus) может достигать внушительных размеров, но карликовая яблоня не только остается в приемлемом размере, но и плодоносит быстрее, чем ее стандартный аналог.

"Я бы однозначно рекомендовала карликовые плодовые деревья для небольших садов, патио или городских дворов, и они, как правило, начинают плодоносить раньше, чем взрослые деревья", – говорит Пойзнер.

Что не стоит сажать рядом с фруктовыми деревьями

Напомним, что есть несколько растений, которые не стоит сажать в саду, чтобы деревья оставались здоровыми. Например, можжевельники являются переносчиками кедровой ржавчины - грибкового заболевания, которое может поразить и грушу. За питательные вещества с деревьями будут конкурировать даже различные травы - декоративные или дерновые. Поэтому в саду не стоит создавать газон.

