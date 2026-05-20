В Индии собрали первый военно-транспортный самолет C-295 (фото)

Новый самолет C-295 уже готовится к первому полету и призван заменить устаревший парк военно-транспортной авиации страны.

В Индии завершили сборку первого военно-транспортного самолета C-295, предназначенного для ВВС страны. Машина уже готовится к своему первому испытательному полету, сообщили в ВВС Индии.

Производство самолета осуществляется в рамках совместной программы индийской компании Tata Advanced Systems Limited и европейского авиастроительного концерна Airbus.

В военном ведомстве назвали событие "важным шагом" в развитии национального авиакосмического производства и укреплении технологической самодостаточности страны. Изначально презентацию планировали на сентябрь, однако работы завершили раньше.

Программа предусматривает поставку 56 самолетов C-295. Из них 16 уже были изготовлены на заводе Airbus в Испании, а еще 40 собирают непосредственно в индийском городе Вадодара. Последний из ранее поставленных самолетов передали в августе 2025 года.

Новые C-295 постепенно заменяют устаревший парк транспортных самолетов Avro 748, значительная часть которых до сих пор находится на службе. В Военно-воздушных силах планируют полностью завершить переоснащение к 2031 году.

Самолет C-295, разработанный в 1990-х годах, способен развивать скорость до 482 км/ч, перевозить до 9,3 тонн груза и совершать полеты на расстояние до 1300 километров. Он также может работать с неподготовленных взлетно-посадочных полос, что делает его пригодным для военных операций в сложных условиях.

Как сообщал УНИАН, Индия провела испытания новой баллистической ракеты средней дальности Advanced Agni, оснащенной разделительной головкой с блоками индивидуального наведения.

Официально заявлено, что ракета совершила полет с несколькими "полезными нагрузками", которые были нацелены на различные районы в Индийском океане. По данным индийской стороны, телеметрия, собранная наземными и морскими станциями слежения, подтвердила успешное выполнение испытания.

