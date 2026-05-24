Макрон предостерег Лукашенко от участия в войне против Украины, - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Люди в окружении французского лидера в комментарии телеканалу TF1 рассказали подробности этого разговора.

По словам собеседников телеканала, Макрон провел конструктивную беседу с Лукашенко. Они отметили, что лидеры Франции и Беларуси обсудили, в частности, войну в Украине.

"В ходе этой беседы Эммануэль Макрон, в частности, подчеркнул риски, которые несет для Беларуси вовлечение в агрессивную войну России против Украины", - сообщили источники журналистам.

Собеседники телеканала также заявили, что Макрон призвал Лукашенко улучшить отношения между Беларусью и Европой.

Макрон позвонил Лукашенко - что известно

Напомним, что ранее о телефонном разговоре между президентом Франции Эммануэлем Макроном и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщили в пресс-службе белорусского диктатора.

Отмечалось, что инициатором переговоров выступила французская сторона. В администрации Лукашенко заявили, что он обсудил с Макроном региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом.

