Тугендхат считает, что Великобритания слишком медленно усваивает извлеченные уроки и не готовит граждан к реалиям современного конфликта на примере войны в Украине.

Кремль ведет войну против Европы, а его союзники в Пекине ему в этом помогают, пишет в статье The Telegraph депутат от Консервативной партии от округа Тонбридж Томас Тугендхат.

В частности, Тугендхат указал, как в 2006 году ФСБ убила Александра Литвиненко в Лондоне, применив настолько токсичное химическое вещество, что его следы впоследствии были обнаружены более чем в 40 местах по всему городу, в том числе на борту самолета British Airways, на котором прилетели его убийцы.

По его словам, позже, в 2016 году, российская военная разведка планировала захватить парламент Черногории в ночь выборов, убить премьер-министра и установить пророссийское правительство, чтобы остановить вступление страны в НАТО.

Позже, в 2018 году, ГРУ отравило Скрипалей нервно-паралитическим веществом в Солсбери. В статье отмечается, что во флаконе с духами, который они оставили, все еще было достаточно "Новичка", чтобы убить британскую мать троих детей. Депутат заметил, что если бы шел дождь и флакон попал в водопровод, его содержимого хватило бы, чтобы убить тысячи людей.

Добавляется, что в 2024 году Кремль потратил более 200 млн долларов – что равно одному проценту ВВП Молдовы – на вмешательство в президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС в этой стране.

"И это еще не все. В том же году ГРУ отправило через сеть DHL зажигательные устройства, замаскированные под подушки. Одно из них загорелось на складе в Бирмингеме, другое – в логистическом центре в Лейпциге", – подчеркнул Тугендхат.

Он считает, что реакция на эти действия России раз за разом была недостаточной.

"Раз за разом альянс едва реагировал. Мы выслали еще нескольких дипломатов. Мы ввели еще несколько санкций. Мы опубликовали еще несколько заявлений. Обычно Москва едва это замечала и считала нас теми, кем легко манипулировать", – считает депутат.

Он считает, что страна слишком медленно усваивает полученные уроки и не готовит граждан к реалиям современного конфликта на примере войны в Украине.

"То, чего достигла Украина, – это не история о закупках, а урок национальной мобилизации. Она производит дроны дешево и в больших объемах, перепроектируя их за недели, а не годы, с обновлением программного обеспечения гражданскими программистами и на заводах по всей стране", – отметил автор статьи.

По его мнению, страны Балтии, Швеция, Финляндия и Польша применяют эти уроки быстрее, чем кто-либо другой в НАТО.

Между тем в Лондоне сообщается, что Министерство обороны продвинуло контракт на поставку вертолетов, хотя армия нуждалась в беспилотниках.

Тугендхат считает, что Великобритания должна брать пример с Польши и разрывать старые цепочки поставок, создавая новые, более быстрые и получая то, что нужно стране.

Он добавил, что препятствием является не британский народ. По его данным, в прошлом году только в армию подали заявки более 170 000 молодых британцев, тогда как прошли отбор менее 10 000.

"Нам нужно было больше. У нас нет недостатка в заинтересованных, мотивированных молодых людях, которые хотят служить нашей стране", – подчеркнул депутат.

В настоящее время Великобритания возглавляет Объединенные экспедиционные силы, но это лидерство является скорее номинальным, чем реальным. Автор сообщил, что на данный момент в Эстонии находится примерно 1 000 британских военнослужащих, а в течение следующих пяти лет их численность вырастет до около 2 000.

"Учитывая угрозу, с которой мы сталкиваемся, а также опыт использования беспилотников и массового применения военной силы, который россияне приобретают в Украине, этих цифр недостаточно для сдерживания", – считает депутат.

Тугендхат высказал мнение, что настоящий вклад заключался бы в постоянной ротации большего количества британских войск в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, подкрепленных резервными силами. Они могли бы проводить совместные учения для подготовки к конфликту и сдерживания.

