Ракета РФ пробила подземную парковку в Киеве, сгорели автомобили: в соцсетях показали последствия

Подземные парковки – опасное место во время обстрелов.

В ночь на 24 мая во время массированной российской атаки на Киев одна из вражеских ракет насквозь пробила подземный паркинг жилого комплекса Trinity в Печерском районе. На кадрах, которые распространяют в социальных сетях, видно, что часть автомобилей в паркинге сгорела.

В связи с этим журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что прятаться в паркингах во время обстрелов опасно.

"Прятаться в паркингах теперь опасно: новые кадры пробитой ракетой подземной парковки одного из ЖК Киева – ее прошило буквально насквозь, есть искореженные машины", – написал он.

Видео дня

Российский удар по Киеву 24 мая

Как сообщал ранее УНИАН, ночью россияне нанесли массированный удар по Киеву: в ГСЧС показали страшные последствия атаки. В городе в нескольких районах произошли пожары. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

В частности, в столице полностью сгорели ТРЦ "Квадрат" и Лукьяновский рынок. Также в результате атаки поврежден 5-этажный жилой дом – часть здания обрушилась. Выбиты окна. Кроме того, повреждена станция метро "Лукьяновская" – частично разрушен вход в вестибюль.

В Киеве в результате вражеской атаки погибли 2 человека, около сотни получили ранения. "Ночь для Киева была ужасной… Сейчас спасатели тушат пожары, разбирают завалы. Медики оказывают помощь пострадавшим", – сообщил мэр Виталий Кличко.

Вас также могут заинтересовать новости: