Слишком много ракет: Флэш объяснил, на что сделала ставку РФ во время удара по Киеву

По словам советника министра, на этот раз перехватчики обезвредили более 40% всех сбитых "Шахедов".

Во время удара 24 мая по Киеву враг делал ставку на массовость, а не на эффективность, при этом цели выбирал лишь как повод для атаки. Об этом заявил специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

Он объяснил суть ночной атаки российской армии на Украину, назвав ряд ее особенностей. В частности, по словам Флэша, ракет было слишком много для нашей противовоздушной обороны, и основная часть потерь – именно от них.

"Что касается "Шахедов", Силы обороны продемонстрировали лучшие показатели, чем в среднем за полугодие", – отметил эксперт.

Он утверждает, что на этот раз перехватчики обезвредили более 40% от всех сбитых "Шахедов", поэтому, говорит, "положительная динамика работы Министерства обороны и Сил обороны Украины за последние 4 месяца очевидна".

Что касается тактики "Шахедов", то она такая же, как и в прошлый раз: много дронов залетали по одним маршрутам, пытаясь перегрузить ПВО. Среди всех "Шахедов" реактивных было небольшое количество, и они пытались атаковать Киев с севера, при этом применялись как "Герань-3", так и "Герань-4", отметил Бескрестнов. Он заметил, что мало было и "Шахедов" с дистанционным управлением: "в этой атаке враг делал ставку на массовость, а не на эффективность".

"Попыток управлять "Шахедами" из Республики Беларусь на этот раз не фиксировалось. Делать выводы пока рано. Возможно, потому, что весь удар был на Киев, а не на западную часть Украины, как в прошлый раз", – пишет советник министра.

Также он высказал мнение, что цели в Киеве были выбраны противником лишь как повод для удара по городу:

"Например, завод на Лукьяновке, где за годы войны ракетами уже давно разнесли все, что можно было, или территория командования Сухопутных войск, где с первого дня войны никого нет, как и на всех подобных объектах Киева".

Флэш подытожил, что ничего "технологически или тактически нового" для себя он в этой атаке не увидел.

Атака РФ 24 мая

Как сообщал ранее УНИАН, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему не все было сбито во время российской атаки на столицу. По его словам, имеющиеся на сегодняшний день у Украины средства ПВО не позволяют заблаговременно почти полностью уничтожить вражеские воздушные средства нападения, когда речь идет об акцентированных массированных ударах по определенным городам или объектам.

В Воздушных силах рассказали, что в рамках одной атаки россияне задействовали 90 ракет и 600 беспилотников, среди которых были 1 баллистическая ракета средней дальности, 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал", 3 противокорабельные ракеты "Циркон", 30 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 54 крылатых ракеты "Х-101/Искандер-К/Калибр".

