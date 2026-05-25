Супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти прошел Ормузский пролив, – Bloomberg

Супертанкер Eagle Verona вошёл в Аравийское море из Оманского залива, перевозя около 2 миллионов баррелей иракской нефти в Китай.

Супертанкер, перевозящий иракскую нефть в Китай, покинул Персидский залив и пересек линию блокады США, войдя в Аравийское море, на фоне продолжающихся переговоров о прекращении войны между США и Ираном и возобновлении судоходства в Ормузском проливе, сообщает Bloomberg.

В статье отмечается, что выход танкеров из Персидского залива находится под пристальным вниманием нефтяного рынка, поскольку большинство судов остаются заблокированными в этом районе после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив в результате нападения со стороны США и Израиля в конце февраля.

"Закрытие водного пути сделало невозможным выход большинства судов и помешало другим войти в этот богатый нефтью и газом регион", – отмечает издание.

США и Иран постепенно приближаются к заключению соглашения о прекращении конфликта и возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Как сообщили в воскресенье, 24 мая, высокопоставленные американские чиновники, стороны приближаются к заключению соглашения, которое позволит возобновить судоходство в этом водном пути.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном "в основном согласовано", однако иранское информационное агентство Fars назвало это утверждение "далеким от реальности", не ссылаясь ни на один источник.

Как свидетельствуют данные системы отслеживания, 28 февраля судно типа VLCC погрузило груз на нефтяном терминале в Басре и сейчас направляется в китайский порт Нинбо, куда должно прибыть 12 июня.

Отплытие этого танкера произошло вслед за выходом судна для перевозки сжиженного природного газа Al Hamra, которое перевозило первую с начала войны с Ираном партию глубоко охлажденного топлива из Персидского залива, предназначенную для Индии.

Полуофициальное иранское студенческое информационное агентство со ссылкой на заявление КВИР сообщило, что за последние 24 часа 33 судна, среди которых нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, прошли через Ормузский пролив после получения разрешения от ВМС Корпуса стражей исламской революции.

В то же время Центральное командование США в субботу в сообщении на X указало, что ВМС США, которые в середине апреля ввели собственную блокаду иранских портов, перенаправили 100 коммерческих судов во время шестинедельной блокады иранских портов.

Согласно данным морской базы данных Equasis, судном Eagle Verona владеет малайзийская компания AET Inc PTE Ltd, базирующаяся в Сингапуре.

Как свидетельствуют веб-сайты компаний, AET входит в состав группы MISC, которая, в свою очередь, является членом группы компаний PETRONAS. По данным Equasis, MISC и AET имеют общий адрес в Сингапуре.

Ормузский пролив: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента США Дональда Трампа, в переговорах о мирном соглашении с Ираном наблюдается значительный прогресс. В частности, стороны согласовали основные положения меморандума, который предусматривает открытие Ормузского пролива и деэскалацию конфликтов в регионе. Согласно обнародованным данным, возможно размораживание около 25 миллиардов долларов иранских активов в обмен на стабилизацию ситуации с безопасностью. Отдельно планируется сокращение военного присутствия США в районе Ормузского пролива и отвод части сил от иранских границ.

Также мы писали, что Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО заявило, что в Альянсе начали обсуждать возможность запуска специальной миссии для обеспечения прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Произойти это может, если Иран не снимет блокаду до начала июля. По данным собеседников агентства, идею уже поддерживают несколько стран-членов НАТО, но консенсуса нет. По данным, окончательное решение может быть обсуждено на саммите Альянса в Анкаре 7–8 июля. Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил, что такой сценарий рассматривается.

