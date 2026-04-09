Россия теряет рынок: крупнейший покупатель Т-90 заинтересовался китайскими танками

Новая версия китайского танка получила усиленные борты с динамической защитой и комплекс активной защиты.

В Китае создали новую версию экспортного основного боевого танка VT-4, которая получила комплекс активной защиты. Как пишет Defense Express, так россиян еще сильнее вытесняют с привычных им рынков вооружений.

Отмечается, что этот танк предназначен, в частности, для вооруженных сил Алжира. В издании напомнили, что эта страна является одним из крупнейших в мире операторов российских Т-90.

В издании добавили, что в пользу возможных поставок или работы над модификацией VT-4 для Алжира говорит тот факт, что китайская разработка обошла Т-90С на испытаниях в 2024 году.

Кроме того, в издании обратили внимание на то, что танк получил усиленные борты с динамической защитой, измененную форму маски, а также иную форму и расположение фар. Отдельно обратили внимание на новую оптико-электронную наблюдательную станцию.

Главным отличием новой версии танка от предыдущей является наличие комплекса активной защиты, который существенно повышает живучесть машины. В издании подчеркнули, что это создает большое преимущество над российским Т-90М, для которого подобные системы до сих пор серийно не производятся.

Ранее в 19FortyFive рассказали, что Россия потеряла более тысячи танков Т-72 во время войны против Украины. Ресурс Oryx, который собирает визуально задокументированные потери техники со стороны Украины и России, сообщает о 396 потерянных Т-72 со стороны Украины против 1 815 уничтоженных Т-72 со стороны России.

В SlashGear сообщали, что на данный момент у армии РФ осталось около 2 000 танков, 2 000 боевых машин пехоты и 3 000 бронетранспортеров. Это составляет примерно от 41% до 52% от довоенных запасов страны, большинство из которых находится в плохом состоянии и не подлежит ремонту.

