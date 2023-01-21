Государство хочет получить взамен немецкие Leopard.

Кипр согласен отправить в Украину свои танки Т-80У советского производства, но только в обмен на немецкие Leopard. На вооружении государства есть 82 единицы упомянутой техники.

Такой информацией поделился портал Army Recognition со ссылкой на собственные источники. Как сообщили журналисты, весной правительство США просило Кипр отправить в Украину советскую технику из своего запаса. Речь о зенитно-ракетных комплексах С-300 и ТОР-М1, БМП-3, истребителях Ми-35, вертолетах и танках Т-80У. Насчет последних Кипр сообщил германскому правительству, что согласен на поставки, но взамен хочет получить Leopard 2. Официальный Берлин пока не дал свой ответ.

Кипр хочет, чтобы немецкие танки поступили из дружественной Греции, которая имеет на вооружении 170 единиц Leopard 2A и 183 — Leopard 2A4GR. Все они были выпущены в 1980-х годах и сейчас находятся на модернизации. Афины, в свою очередь, желают заполучить более новые модели Leopard взамен поставок Кипру, чтобы сохранить объемы своего арсенала на фоне обострения отношений с Турцией.

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На вооружении Никосии есть 82 танка Т-80У. Это улучшенная вариация Т-80 с модернизированной башней, динамической защитой "Контакт-5" и противотанковым комплексом 9М119 "Свир" на борту.

Поставки танков в Украину: последняя информация

Британия 15 января объявила, что передаст для ВСУ эскадрон танков Challenger 2. Это 14 единиц упомянутой техники, обучение на которой начнется в ближайшее время. Challenger 2 станут первыми тяжелыми танками западного образца на вооружении ВСУ.

На заседании стран-союзников Украины в формате "Рамштайн" 20 января не приняли решение о поставках германских Leopard. Однако наши бойцы будут проходить обучение на этих танках, что в Минобороны Украины считают "прорывом".

Как сообщил спикер правительства Германии, в Берлине разрешили Польше отправить Leopard в Украину.

Ранее СМИ сообщили, что Чехия и Словакия готовы отправить свои немецкие танки для ВСУ. Однако в Праге эту информацию уже опровергли.

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