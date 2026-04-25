Союзник России получил первую крупную партию танков Т-72БМ2 (фото)

Разработкой Т-72БМ2 занимались инженеры и конструкторы одного из предприятий Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

В танковое подразделение одной из механизированных бригад Беларуси поступила партия танков Т-72БМ2, модернизированных белорусскими специалистами. Об этом сообщает "БелТА".

Речь идет о первой крупной партии этих танков, поступившей в подразделения Вооруженных сил Беларуси. До этого момента Т-72БМ2 проходили испытания в войсках.

Видео дня

При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик.

По данным из открытых источников, модернизация танка предусматривает установку многоканального тепловизионного прицельного устройства наводчика "Сосна-У", разработанного белорусской компанией "Пеленг", модернизированной гладкоствольной 125-мм пушки 2А46М, двигателя В-84МС, современных приборов наблюдения, а также комплекта динамической защиты типа "Реликт".

Специалисты отмечают, что Т-72БМ2 отличается от российского Т-72Б3 образца 2016 года большей площадью покрытия брони корпуса и башни блоками динамической защиты, а также противокумулятивными резинотканевыми и решетчатыми экранами по бортам и в кормовой части соответственно.

Российско-белорусское военное сотрудничество

В начале года УНИАН писал о том, что по меньшей мере 31 вагон с военной техникой был доставлен из Беларуси в Россию, где она направлялась на центральную базу резерва танков вооруженных сил РФ. Эти перемещения не были единичными – они происходили регулярно и продолжались несколько месяцев в течение 2025 года.

Сообщалось также, что белорусские власти обеспечивают санаторно-курортное лечение гражданам России, участвовавшим в войне против Украины. Начиная с 2023 года, к программе реабилитации участников боевых действий привлечен Лепельский военный санаторий в Витебской области, подчиняющийся Министерству обороны Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: