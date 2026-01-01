Беларусь отправила в РФ эшелон военной техники для базы резерва танков для базы резерва танков

Перевозки продолжались с апреля по сентябрь 2025 года и, по данным аналитиков, носили системный характер.

Из Беларуси в Россию было отправлено не менее 31 вагон с военной техникой, которая направлялась на центральную базу резерва танков вооруженных сил РФ. Перемещения носили системный характер и продолжались в течение нескольких месяцев 2025 года.

Как говорится в аналитическом материале сообщества железнодорожников Беларуси за II-III кварталы 2025 года, военные перевозки осуществлялись в период с 1 апреля по 30 сентября и включали как передачу техники со складов хранения, так и отправку вооружения на ремонт в Россию.

Одним из зафиксированных эпизодов стала отправка военного эшелона со станции Борисов Белорусской железной дороги. Отправителем выступил 814-й центр технического обеспечения Министерства обороны Беларуси.

По данным аналитиков, поезд состоял из 32 вагонов, из которых 31 платформа была загружена военной техникой. Конечной точкой маршрута стала 1311-я центральная база резерва танков вооруженных сил России.

Аналитики отмечают, что маршрут перевозки и пункт назначения указывают на передачу техники со складов Беларуси непосредственно в интересах российской армии.

Отправка техники ПВО

Кроме того, в отчетный период зафиксирована еще одна масштабная военная перевозка, связанная с подразделениями противовоздушной обороны Беларуси. Со станции Полоцк был отправлен эшелон от 377-го зенитного ракетного полка ВС и ПВО РБ.

Поезд направлялся к станции Онохой Восточно-Сибирской железной дороги в России. По имеющимся данным, состав эшелона включал 31 платформу с военной техникой и один вагон с комплектующими. Вероятно, груз состоял из элементов зенитных ракетных комплексов.

Целью отправки, как отмечается в анализе, был капитальный ремонт и техническое обслуживание на российских ремонтных предприятиях.

Как сообщал УНИАН, власти Беларуси предоставляют санаторно-курортное лечение россиянам, которые принимали участие в войне против Украины. С 2023 года в программе реабилитации участников войны задействован Лепельский военный санаторий в Витебской области, который находится в подчинении Минобороны Беларуси.

Кроме того, накануне Минобороны Беларуси показало "Орешник", который якобы заступил на боевое дежурство в канун Нового года. Как заявило ведомство, ракетный комплекс способен поражать цели на дальностях до 5000 км. Добавляется, что он может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой частью, выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования.

