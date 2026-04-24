'Тлен и гниение': Россия дошла до того, что не может нормально производить Т-72

Основной боевой танк Т-72Б3М является весьма бюджетной альтернативой Т-90М.

В открытом доступе появились фотографии танка с маркировкой Т-72Б3М, который был модернизирован из Т-72А и находился в распоряжении Казанского танкового училища. Фото выложил в сеть известный исследователь бронетанковой техники Андрей Тарасенко, сообщает Defense Express.

Это может свидетельствовать о том, что имеющиеся запасы танков типа Т-72Б в России исчерпаны, из-за чего Москва вынуждена активнее использовать резервы Т-72А, которые оцениваются примерно в 800 единиц и рассматриваются как ресурс на несколько лет работы "Уралвагонзавода" (УВЗ).

По словам Тарасенко, работы по модернизации Т-72А трудоемки и выполняются вручную, с минимальной автоматизацией.

Он напомнил, что в конце 2025 года на УВЗ начали массово завозить старые Т-72А, которых в РФ оставалось на тот момент около 800, что обеспечит работу завода на 2026–2029 годы.

В целом в период с 2026 по 2036 годы в РФ, используя мощности УВЗ, планируют модернизировать 2611 танков уровня Т-90М, Т-90М2 и Т-72Б3М, причем в Б3М будут модернизироваться преимущественно Т-72А.

"2600 танков за 10 лет – это смешные цифры, которые не покрывают даже части потерь", – отмечает Тарасенко.

Эксперт считает, что российско-украинская война не стала для РФ возрождением бронетанковой отрасли.

"Мы наблюдаем только жадность, тление, гниение и стагнацию. Промышленность РФ напоминает промышленность Российской империи времен Первой мировой", – резюмирует Тарасенко.

Со своей стороны Defense Express отмечает, что основные отличия Т-72А от Т-72Б заключаются в уровне защиты, системах управления огнем и силовой установке. В частности, Т-72А имеет более слабую броню, более простую систему управления огнем и менее мощный двигатель В-46-6 на 780 л.с.

Для Т-72Б3М заявлена модернизация системы управления огнем, установка динамической защиты "Реликт", а также более мощной силовой установки В-92С2Ф мощностью 1130 л.с.

Таким образом, переоборудование старых Т-72А до такого уровня может выглядеть как повышение боевых возможностей этих машин, хотя базовая проблема недостаточного уровня бронирования при этом все равно сохраняется.

Проблема заключается в том, что Т-72А, поступающие с баз хранения российских войск, обычно находятся в значительно худшем техническом состоянии по сравнению с Т-72Б, которые ранее использовались для модернизации до уровня Т-72Б3М.

Производство военной техники в России

Несмотря на описанные выше трудности в производстве танков, российская оборонка все еще обладает значительным потенциалом и может производить, в том числе, дальнобойные артиллерийские системы.

Ранее УНИАН обратил внимание на большое количество новых САУ "Мальва" и реактивных систем залпового огня, которые якобы находились в пути на фронт.

Также российская армия продолжает получать инженерные машины, в частности, ИМР-3М. Такую технику специалисты считают "незаменимой" для наступлений.

