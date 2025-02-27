Компания Raytheon сообщила, что работает над наземной версией своей знаменитой бомбы StormBreaker. Об этом сообщает Army Recognition.
Официальное название нового оружия не разглашается, тесты наземной версии GBU-53/B планируют начать летом этого года. Новый вариант призван расширить тактическую гибкость бомбы StormBreaker, которая до этого момента была боеприпасом исключительно воздушного базирования.
Базовая версия GBU-53/B StormBreaker является развитием хорошо известной авиабомбы GBU-39, однако в отличие от последней может поражать движущиеся цели за счет трехрежимной системы наведения, которая состоит из инфракрасной головки самонаведения, радиолокатора и полуактивного лазерного наведения.
Известно, что StormBreaker весит 93 кг и имеет дальность около 110 км. Среди носителей боеприпаса - истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle и истребитель пятого поколения F-35 (различные версии).
Малые размеры StormBreaker позволяют самолетам взять на борт большое количество таких бомб. Например, F-15E может нести несколько десятков GBU-53/B.
Американское оружие - главное
Стоит напомнить, что ранее американцы уже создали версию GBU-39 для наземного старта.
Оружие получило название GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Его уже поставили Украине, однако оружие оказалось малоэффективным из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.
В то же время, базовая GBU-39 воздушного базирования демонстрирует значительно большую эффективность. По оценкам западных специалистов, при применении авиабомб GBU-39 с самолетов успешность использования составляет 90%. Носителями бомбы в ВСУ выступают как поставленные Украине F-16, так и советские самолеты.