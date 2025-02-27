GBU-53/B StormBreaker может поражать движущиеся цели при любой погоде.

Компания Raytheon сообщила, что работает над наземной версией своей знаменитой бомбы StormBreaker. Об этом сообщает Army Recognition.

Официальное название нового оружия не разглашается, тесты наземной версии GBU-53/B планируют начать летом этого года. Новый вариант призван расширить тактическую гибкость бомбы StormBreaker, которая до этого момента была боеприпасом исключительно воздушного базирования.

Базовая версия GBU-53/B StormBreaker является развитием хорошо известной авиабомбы GBU-39, однако в отличие от последней может поражать движущиеся цели за счет трехрежимной системы наведения, которая состоит из инфракрасной головки самонаведения, радиолокатора и полуактивного лазерного наведения.

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Известно, что StormBreaker весит 93 кг и имеет дальность около 110 км. Среди носителей боеприпаса - истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle и истребитель пятого поколения F-35 (различные версии).

Малые размеры StormBreaker позволяют самолетам взять на борт большое количество таких бомб. Например, F-15E может нести несколько десятков GBU-53/B.

Американское оружие - главное

Стоит напомнить, что ранее американцы уже создали версию GBU-39 для наземного старта.

Оружие получило название GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Его уже поставили Украине, однако оружие оказалось малоэффективным из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.

В то же время, базовая GBU-39 воздушного базирования демонстрирует значительно большую эффективность. По оценкам западных специалистов, при применении авиабомб GBU-39 с самолетов успешность использования составляет 90%. Носителями бомбы в ВСУ выступают как поставленные Украине F-16, так и советские самолеты.

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