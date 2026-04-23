США 'сопротивляются', когда слышат, что украинцы могут помешать им на рынке вооружения, - эксперт

Японцы сейчас очень хотят выйти на рынок вооружений.

Соединенные Штаты Америки "сопротивляются", когда слышат, что украинцы могут помешать им на рынке вооружений.

Об этом в эфире Radio NV сказал Константин Криволап, аналитик, авиаэксперт, который отметил, что номером один в поставках вооружений были Соединенные Штаты Америки, а вторым номером шла Россия, затем – Китай, Европа: Франция, Германия и другие.

"Сейчас очень хотят выйти на этот рынок вооружений японцы. Они недавно приняли решение о том, что становятся меньшими пацифистами, чем были. И это на уровне парламентских решений, то есть это законодательные акты", – сказал эксперт.

Видео дня

По его словам, сейчас ситуация на рынке вооружений будет существенно меняться. Кроме того, на рынке противовоздушной обороны сейчас идут очень серьезные "разборки". Это связано с нехваткой определенных видов вооружений.

В частности, Криволап привел пример установок Patriot, в отношении которых не хватает не столько самих комплексов, сколько ракет, которых "катастрофически не хватает". "Не хватает по всему миру. И это касается как нас, так и стран Персидского залива", – отметил он.

"Поэтому, когда американцы слышат, что украинцы со своими машинками, ПВО, маленькими системками могут помешать им на рынке вооружений, они, конечно, сопротивляются и делают свое дело. Потому что интересы компании – превыше всего. Там финансовые интересы, больше там ничего особенного нет. А это все уже потом становится политической игрой", – сказал аналитик.

Перераспределение рынка

Отвечая на вопрос о том, что Япония хочет улучшить свои позиции на рынке вооружений, Криволап отметил, что этот рынок сейчас будет существенно перераспределяться.

"Часть заберут у американцев, очень много заберут у россиян. А этот рынок кто-то будет заполнять. Кто его будет заполнять? Китайцы ограничены в своих экспортных поставках, потому что они бы что-то хотели, но у них еще нет такого нового уровня технологичности, которого требует весь мир", - сказал он.

Да, говорит эксперт, в этом вопросе большие надежды возлагаются на Европу. "Мне кажется, что именно поэтому Зеленский выступает с инициативой создать противоракетный щит над Европой именно с помощью европейских стран. И мне кажется, что он хочет собрать, организовать так, чтобы были различные компании, которые есть в Европе. А в Европе очень много компаний", – отметил Криволап.

Противоракетный щит

Как сообщал УНИАН, ранее Павел Нарожный, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта", отметил, что для создания противоракетного щита нужно решить ряд различных проблем, и одной из них является обнаружение цели.

Он пояснил, что нужно увидеть, что летит в сторону Украины, и какую траекторию имеет эта цель. Поэтому необходимо иметь хороший радар, который передаст данные о цели на компьютер для расчета траектории.

Вас также могут заинтересовать новости: