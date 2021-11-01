Таким образом Украина становится одной из 12 стран мира, которые имеют замкнутый цикл производства боеприпасов для ведения ближнего боя.

Шосткинский завод "Импульс", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", развернет первое в истории независимой Украины серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов.

Новое производство стало результатом плодотворного государственно-частного партнерства с ООО "Специальное конструкторское бюро "Вектор-В", которому принадлежит разработка этого боеприпаса, сообщили в "Укроборонпроме".

Постановка этого серийного производство знаменует начало восстановления боеприпасной отрасли, отметил гендиректор концерна Юрий Гусев.

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"Шосткинский завод "Импульс" имеет все необходимые возможности и компетенции для производства и доказывает свою способность обеспечить критическую потребность армии в боеприпасах. Мы стремимся достичь ведущих позиций нашей страны на мировых рынках вооружения и военной техники", - сказал Гусев.

"Укроборонпром" добавил, что компания "СКБ "Вектор-В" прошла полный цикл государственных испытаний ВОГ-17В. При этом саму разработку и весь цикл госиспытаний боеприпаса компания провела за собственные оборотные средства без привлечения государственного финансирования, однако с использованием научно-производственного потенциала ГП "Шосткинский завод "Импульс".

"Таким образом Украина становится одной из 12 стран мира, которые имеют замкнутый цикл производства боеприпасов для ведения ближнего боя, а также это знаменует начало восстановления боеприпасной отрасли Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине могут начать собственное производство беспилотников Bayraktar - таких, которые раньше закупили в Турции. Также есть планы открытия центра развития и ремонта этих беспилотных летальных аппаратов. Это предусмотрено меморандумом между отечественным Минобороны и компанией Baykar.

Укроборонпром - что это

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве.

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Автор: Дмитрий Шварц