Шосткинский завод "Импульс", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", развернет первое в истории независимой Украины серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов.
Новое производство стало результатом плодотворного государственно-частного партнерства с ООО "Специальное конструкторское бюро "Вектор-В", которому принадлежит разработка этого боеприпаса, сообщили в "Укроборонпроме".
Постановка этого серийного производство знаменует начало восстановления боеприпасной отрасли, отметил гендиректор концерна Юрий Гусев.
Читайте такжеУкраинская армия получит четыре "Кольчуги"
"Шосткинский завод "Импульс" имеет все необходимые возможности и компетенции для производства и доказывает свою способность обеспечить критическую потребность армии в боеприпасах. Мы стремимся достичь ведущих позиций нашей страны на мировых рынках вооружения и военной техники", - сказал Гусев.
"Укроборонпром" добавил, что компания "СКБ "Вектор-В" прошла полный цикл государственных испытаний ВОГ-17В. При этом саму разработку и весь цикл госиспытаний боеприпаса компания провела за собственные оборотные средства без привлечения государственного финансирования, однако с использованием научно-производственного потенциала ГП "Шосткинский завод "Импульс".
"Таким образом Украина становится одной из 12 стран мира, которые имеют замкнутый цикл производства боеприпасов для ведения ближнего боя, а также это знаменует начало восстановления боеприпасной отрасли Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Украине могут начать собственное производство беспилотников Bayraktar - таких, которые раньше закупили в Турции. Также есть планы открытия центра развития и ремонта этих беспилотных летальных аппаратов. Это предусмотрено меморандумом между отечественным Минобороны и компанией Baykar.
Укроборонпром - что это
Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве.
Вас также могут заинтересовать новости