Уцелевшие украинские М-1 оснащают бронезащитой от дронов.

США передали Украине 31 танк M-1A1 Abrams, которыми оснастили один батальон 47-й механизированной бригады ВСУ. Воины ведут оборонительную кампанию к западу от руин Авдеевки.

Издание Forbes пишет, что за несколько месяцев тяжелых боев 47-я механизированная бригада потеряла до восьми 69-тонных четырехместных М-1 - в основном из-за российских беспилотников. Бригада наконец-то решила проблему беспилотников – добавили к броне клетки, которые могут помочь взорвать дроны со взрывчаткой на безопасном расстоянии.

Украинские воины вопреки заявлениям не вывели свои танки, но стали осторожнее относится к размещению оставшихся М-1.

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По словам командира бригады, М-1 используют только тогда, когда есть возможность "выйти и уничтожить технику противника". Украинский танкист признал, что бригада могла бы использовать М-1 по-другому, если бы они были лучше защищены от взрывоопасных российских беспилотников - что, в конце концов, и происходит, если судить по применению брони для защиты от беспилотников.

Но местная броня была не единственным вариантом. Был и американский вариант, сделанный на заказ. В то время как украинские M-1A1 имеют стандартную реактивную броню M-19 Abrams по бокам своего тонко защищенного корпуса, у них нет реактивной брони на башнях.

Реактивная броня содержит небольшие взрывчатые пластины, которые при ударе взрываются наружу, частично отклоняя подлетающий боеприпас.

"Мы как экипаж и как батальон в целом хотели бы, чтобы наши американские партнеры обеспечили нас динамической броней, - сказал танкист, - чтобы у нас были защищены не только фланги, но и башня".

Армия США решила эту проблему в своих новейших M-1A2, добавив дополнительную "пассивную", то есть нереактивную, броню в башню. Но эта броня, скорее всего, содержит обедненный уран, который США не экспортируют. Прежде чем отправить M-1A1 на Украину, Пентагон заплатил подрядчикам, чтобы те вскрыли башни танков, удалили уран и заменили его вольфрамом.

Навесить броню ARAT на башню "Абрамса" не так уж и сложно. Калифорнийская компания Ensign-Bickford Aerospace and Defense, которая производит "кирпичи" ARAT, специально описывает их как "броню корпуса, юбки или башни".

Но "кирпичи" крепятся к стойкам, которые производитель танков General Dynamics приваривает к M-1. Неясно, что нужно подрядчикам, чтобы модифицировать уцелевшие украинские "Абрамсы" стойками, а Пентагону - чтобы поставлять комплекты реактивной брони. По крайней мере, на это потребуется время - возможно, месяцы.

Танки Abrams на фронте - главные новости

Издание Associated Press сообщило, что ВСУ начали отводить от линии фронта американские танки Abrams M1A1. В 92-й ОШБр заявили, что огневая мощь и актуальность этой техники в разы уменьшилась из-за беспилотников.

Позже пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик заверила, что Abrams работают на Авдеевском направлении, и их не отводили от линии фронта.

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