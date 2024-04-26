Сейчас американские и украинские военные разрабатывают новые подходы для его использования.

Украина отводит с линии фронта американские танки Abrams M1A1. Одной из причин является использование оккупантами БПЛА.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на два военных источника, ВСУ в январе 2023 года получили от США 31 Abrams. Их использовали для прорыва обороны вражеской армии.

Однако за это время поле боя значительно изменилось - повсюду начали активно использоваться разведывательные и ударные дроны. Это, в свою очередь, усложнило для Украины защиту танков. По данным агентства, пять из 31 танка уже потеряно.

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По словам высокопоставленного чиновника в сфере обороны, распространение беспилотников на поле боя означает, что "нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не боясь быть замеченным". Поэтому эту военную технику переместили с линии фронта.

"Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как можно это использовать в такой измененной среде, где все видно сразу", - сообщил сказал вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди.

Об этом сказал также и третий представитель американских военных, который на условиях анонимности подтвердил перемещение.

"Если вы думаете о том, как развивается борьба, массовая броня в среде с вездесущими беспилотными летательными системами может оказаться под угрозой", - пояснил Грейди, отметив, что танки все еще важны.

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Вполне возможно, что на некоторых участках фронта Украине придется временно отступать. Такое мнение высказал майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Сможем ли мы вернуть те территории, которые сейчас теряем? Смотрите, это продвижение с большими потерями для россиян происходит даже не на километры, а на десятки, сотни метров. Поэтому считать это чем-то существенным, мне кажется, не стоит. Да, это почти позиционная война, но россияне почти все, что у них было, туда сосредоточили. И готовятся еще усилить", - подчеркнул он.

В последнее время украинские военные, иностранные партнеры Украины, специалисты и независимые эксперты предупреждают, что российские оккупационные войска собираются с силами для наступления на определенных участках фронта.

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