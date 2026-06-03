Украина могла приобрести Patriot у США, но была одна проблема, - Зеленский

Сейчас стоит задача найти средства на эти системы.

В 2025 году у Украины появилась возможность договориться с американскими производителями о покупке систем Patriot и боеприпасов к ним. Однако из-за очереди Украина смогла бы получить их только в 2030 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает корреспондент УНИАН.

"Это не устраивало нашу команду. Мы обсуждали, что мы можем найти, какие альтернативы могут быть. Это договоренность с теми или иными странами об изменении очереди. Когда то или иное государство могло бы уступить нам свою очередь, и мы могли бы получить системы раньше", – сказал Зеленский.

Впрочем, по его словам, чтобы организовать этот процесс, Украине было необходимо оплатить свою очередь на Patriot. Однако денег на тот момент для этого не было.

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"Мы рассчитывали только на партнерские деньги, а их до этого момента не было, на этот пакет отдельно. Или мы рассчитываем на кредитные, на европейские деньги от замороженных активов. А они еще не пришли. Мы должны сделать что угодно, но оплатить этот контракт. Иначе эти системы и ракеты поступят в 2030 году. Я знаю, это сложно. Но МИД, СНБО, Минобороны – это обязательства этих структур. И если не поступают те или иные такие большие объемы денег от партнеров, мы должны найти эти деньги. Неважно где", – добавил Зеленский.

Шесть стран внесут дополнительные средства в программу PURL

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что 6 стран согласились выделить дополнительные средства в систему PURL для закупки ракет для ПВО Украины. Президент также подчеркнул, что именно баллистика стала последним аргументом России в войне против Украины.

Зеленский отметил, что нехватка ракет PAC-3 для Patriot не является новостью для Украины. По словам президента, Украина получала определенное количество этих ракет в США, однако в какой-то момент это количество было уменьшено.

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