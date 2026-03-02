Украинский беспилотник вернулся с задания, проткнутый тризубом: как это произошло

Backfire летел на высоте более 800 метров, когда, вероятно, получил удар сверху - в "слепой зоне".

Украинский бомбардировочный беспилотник отправился на боевое задание для удара по российским целям. Когда он вернулся, пишет Business Insider, военные были удивлены: в корпусе торчал грубый на вид трезубец, сделанный из гвоздей и тонких стальных прутьев. Отмечается, что об этом свидетельствуют обнародованные фото.

"Инцидент произошел в конце прошлого месяца. По словам командира подразделения Алекса Эйне, который воюет на северо-востоке Украины в Харьковской области, трезубец "бесспорно" запустили с другого дрона, а не с земли. Украинский ударный беспилотник Backfire летел на высоте более 800 метров, когда, вероятно, получил удар сверху - в "слепой зоне", где не установлены камеры", - говорится в статье.

По словам аналитиков, похоже, что это первый зафиксированный случай использования трезубца как средства перехвата дрона. Такой подход выглядит довольно примитивным - но показательным для войны, в которой сочетаются кустарные импровизации и высокотехнологичные решения.

Сначала военные решили, что из корпуса торчит часть антенны. Однако, внимательнее осмотрев предмет длиной около 60 сантиметров, они поняли, что это самодельный снаряд. На фотографиях, которые подразделение передало журналистам, четко виден металлический трезубец, пробивший фюзеляж тяжелого беспилотника самолетного типа.

Командир отметил, что точно определить момент поражения не удалось. В телеметрии есть участки, которые могут указывать на время удара, однако подобные колебания фиксируются и во время порывов ветра, поэтому однозначных выводов сделать нельзя. Версию "дружественного огня" отвергли из-за высокого уровня координации между украинскими подразделениями.

Несмотря на дополнительные царапины, дрон уцелел. Эйне связывает это с прочностью конструкции. В то же время другие типы беспилотников могут быть более уязвимыми к подобному оружию. По его словам, такой снаряд потенциально мог бы быть эффективным против тяжелых квадрокоптеров: попадание в винты способно полностью вывести их из строя.

Командир отметил, что ранее не слышал об использовании трезубца для воздушной обороны. В то же время Россия оснащала некоторые свои ударные дроны ракетами "воздух-воздух", однако украинские чиновники заявляли, что их в основном применяют против вертолетов и самолетов.

Российское Минобороны и посольство РФ в США не прокомментировали запрос о новой тактике.

Беспилотники с обеих сторон подвергаются беспрецедентным модификациям. В частности, Украина оснастила свои морские дроны зенитными ракетами для поражения российской авиации над Черным морем.

Инцидент с трезубцем демонстрирует, насколько острая потребность в любых средствах ПВО на фоне насыщенности поля боя беспилотниками, которые постоянно кружат над линией фронта. Сейчас именно дроны вызывают большинство потерь в этой войне, которая длится уже четвертый год.

Украина, в свою очередь, активно инвестирует в создание недорогих дронов-перехватчиков. Они оснащены небольшими боевыми частями и врезаются в цель или взрываются рядом, уничтожая ее в воздухе.

Такие перехватчики стали одним из главных приоритетов обороны в прошлом году. В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отечественные компании производят около тысячи таких дронов в день - именно такую цель он поставил еще летом.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, россияне жалуются на удары ВСУ немецкими дронами HX-2. Беспилотники бьют по ремонтным бригадам и монтажникам дорожных сетей в относительном тылу РФ.

Известно, что такой дрон-камикадзе имеет дальность полета до 100 километров. Общий вес БпЛА говорит о том, что он оснащается боевой частью массой в пределах нескольких килограммов.

В то же время The Economist писал, что Украина пытается масштабировать дроны-перехватчики. Вооруженные силы Украины уже столкнулись с первыми экспериментальными реактивными беспилотниками, которые со скоростью 400-500 км/ч летают быстрее, чем нынешние перехватчики.

