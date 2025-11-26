Камера помогает 'Шахедам' убегать от перехватчиков: BI узнал, как РФ модернизирует дроны

После распространения дронов-перехватчиков россияне начали ставить на "Шахеды" камеры заднего вида.

Россия добавила камеры заднего вида к некоторым "Шахедам", чтобы они могли отслеживать украинские перехватчики и уклоняться. Об этом сообщило издание Business Insider.

Издание процитировало заместителя министра обороны Украины по инновациям Юрий Мироненко, который заявил, что Россия "постоянно испытывает" новое оружие глубокого удара, в частности модифицирует "Шахеды" и разворачивает новые модели.

"Некоторые "Шахеды" уже оснащены камерами заднего вида для обнаружения наших перехватчиков и реагирования на них", - сказал Мироненко, бывший командир подразделения беспилотников.

Украинские военные ранее обнаруживали задние камеры на российских беспилотниках-приманках и разведках. Но, как отметили авторы, слова Мироненко подчеркнули, что россияне продолжают адаптироваться к "одному из самых новых средств противовоздушной обороны Украины: беспилотникам-перехватчикам".

"Россия в течение последнего года значительно инвестировала в операции с беспилотниками. Ее оборонная промышленность ежемесячно производит тысячи беспилотников, созданных по образцу иранского "Шахеда", и Москва регулярно запускает сотни из них по Украине во время ночных атак", - говорится в статье.

Украина, напомнили в статье, противопоставила этой угрозе беспилотники-перехватчики. Они облегчили нагрузку на другие системы противовоздушной обороны Украины, и сейчас Киев "производит сотни таких устройств в день". А военные НАТО и некоторые западные компании рассматривают эту технологию как возможность для инвестиций.

Западные войска также обратили внимание на модернизацию российских "Шахедов" с помощью камер. Сержант армии США Райли Хайнер рассказал Business Insider на мероприятии НАТО в Польше на прошлой неделе, что Москва оснастила свои "Шахеды" тепловизионными искателями, что позволяет им обнаруживать беспилотники-перехватчики, приближающиеся сзади. По его словам, иногда "Шахеды" маневрируют. А пилоты беспилотников-перехватчиков в таком случае должны корректировать свою скорость и курс, сказал Хайнер.

"Развертывание беспилотников-перехватчиков и дальнейшее установление Россией камер является четкой демонстрацией того, что официальные лица назвали циклом действия и реакции в войне, где одна сторона развивает возможности, а другая сторона учится противодействовать им. Этот цикл, распространенное явление в войне, очень быстро развивается в Украине", - добавили авторы.

По словам Мироненко, технологическая война - это "игра в кошки-мышки", когда каждая новая технология предоставляет одной стороне преимущество на определенный период, пока другая сторона не разработает контрмеры. Например, в начале войны Россия ставила на "Шахеды" четырехканальную антенну. Украина быстро научилась глушить их с помощью средств радиоэлектронной борьбы, поэтому Москва адаптировала "Шахеды" и они теперь летают с 16-канальной антенной.

Другие способы сбивания "Шахедов"

Напомним, что кроме дронов-перехватчиков в Украине будут тестировать и другие средства противодействия "Шахедам". В частности, французская компания планирует внедрить первую реальную "стену дронов" для защиты энергетических объектов против российских дронов-камикадзе.

Также в Украину направляют первую немецкую башенную систему ПВО Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1. Эти системы также смогут сбивать крылатые ракеты.

