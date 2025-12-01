Украинские разработчики быстро адаптируют технологии к меняющимся угрозам от российских беспилотников..

Новые российские реактивные беспилотники всё чаще появляются на поле боя, но украинцы уже разработали способ им противостоять - с помощью дешёвых дронов-перехватчиков, пишет Business Insider.

Так, в сети появилась информация, что украинский беспилотник-перехватчик "Sting" успешно уничтожил несколько реактивных ударных беспилотников.

"Это заявление — ещё один признак того, что Украина ищет способы борьбы с растущей угрозой реактивных ударов на фоне опасений, что новые российские беспилотники слишком быстры, чтобы их можно было надёжно уничтожить недорогими средствами", - отмечает издание.

Новая версия российских "Гераней"

Генеральный штаб Украины в воскресенье заявил, что Россия уже развернула 138 новых беспилотных летательных аппаратов.

Этот турбореактивный беспилотник — "Герань-3", российская версия иранского дальнобойного барражирующего боеприпаса "Шахед-238". Его предполагаемая максимальная скорость составляет 370 км/ч, что гораздо быстрее его предшественника "Герань-2", созданного по образцу "Шахида-136", который летает со скоростью около 180 км/ч и в настоящее время является основой стратегии бомбардировок Москвы.

Украинские чиновники заявили, что стоимость "Герань-2" может составлять всего 20 000 долларов за штуку.

Вызов для новых перехватчиков

В ответ на это украинцы разрабатывают беспилотники-перехватчики — небольшие беспилотники с видом от первого лица, модифицированные для полета на высоких скоростях, — как недорогой способ противодействия "Гераням":

"Каждый такой беспилотник обычно стоит от 2000 до 6000 долларов, и теперь они считаются важнейшей частью системы ПВО Украины, работая в тандеме с пулеметными расчетами и рядом других перехватчиков".

Перехватчик Sting - один из таких часто применяемых беспилотников. Он был разработан украинской компанией Wild Hornets и способен летать со скоростью около 345 км/ч.

Однако появления "Герани-3" в последний год вызвали опасения, что эти перехватчики все равно будут слишком медленными, чтобы перехватывать реактивные "Шахеды", отмечает BI:

"Если это произойдет, война вновь выведет на первый план ключевую проблему Украины в защите от столь масштабных воздушных атак: стоимость. Страна и без того ограничена в ресурсах и не может позволить себе использовать традиционные дорогостоящие ракеты для сбивания дешевых российских беспилотников".

В прошлом месяце высокопоставленные украинские чиновники сообщили Business Insider, что Россия экспериментирует с "Геранью-3" для проверки обороноспособности Украины. Однако они также заявили, что Москва развернула ограниченное количество этих новых беспилотников. Это говорит о том, что России ещё предстоит выйти на массовое производство в масштабах, достигнутых с "Геранью-2".

Российские "Шахеды" - новости

Ранее Business Insider со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Юрия Мироненко сообщил, что РФ начала использовать "Шахеды" для охоты на украинскую авиацию. Он назвал это новым поворотом в тактике боевых действий Москвы.

По словам Мироненко, РФ регулярно испытывает новые возможности дальнобойных дронов, как новых модификаций "Шахедов", так и других моделей. Например, Россия начала использовать "Шахеды", управляемые операторами через антенны из оккупированных регионов Украины, территории России или Беларуси, неподалеку от линии фронта.

