Россия испытывает 'Шахеды' для охоты на украинскую авиацию, - Business Insider

Издание называет это "новым поворотом в тактике боевых действий Москвы".

РФ начала использовать "Шахеды" для охоты на украинскую авиацию. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Юрия Мироненко, заместителя министра обороны Украины.

Издание отмечает, что это "знаменует собой новый поворот в тактике боевых действий Москвы". По словам Мироненко, РФ регулярно испытывает новые возможности дальнобойных дронов, как новых модификаций "Шахедов", так и других моделей.

В частности, недавно РФ начала использовать "Шахеды", которые управляются операторами через антенны из оккупированных регионов Украины, территории России или Беларуси, неподалеку от линии фронта.

Видео дня

"Противодействовать таким "Шахедам" еще сложнее, поскольку они пилотируются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе", - сказал Мироненко

Журналисты отмечают значительную роль авиации при отражении российских атак беспилотниками. Однако новая тактика ударов российскими БПЛА по украинской авиации, похоже, является попыткой Москвы подавить украинскую противовоздушную оборону. Журналисты отмечают, что пока официально не известно ни об одном случае, когда российский "Шахед" смог бы сбить украинский самолет. Однако с начала полномасштабной войны были случаи потери самолетов, которые охотились за "Шахедами".

Использование БПЛА для сбивания авиации

Ранее Сил Специальных Операций ВС Украины сообщили о сбитии российского вертолета Ми-8 с помощью дальнобойного дрона. Тогда сообщалось, что это первый случай сбития такой цели с использованием "deep strike" дронов. Сам вертолет был сбит на территории РФ - в районе населенного пункта Кутейниково Ростовской области.

Также в сентябре стало известно, что Силы обороны сбили российский вертолет Ми-8, используя FPV-дрон. Тогда отмечалось, что эта операция готовилась не один день. Тогда военный 59-й отдельной штурмовой бригады Тарас Мишак выразил надежду, что такие решения можно будет масштабировать.

Вас также могут заинтересовать новости: