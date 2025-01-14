По словам министра обороны Германии, это "очень особенная система".

Новая колесная гаубица RCH 155 является очень эффективной и мобильной системой, а также в значительной степени поможет в борьбе против российских оккупантов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Об этой гаубице, которую мы представили, это действительно чудесное произведение инженеров, инженерной науки. Это очень особая система. Мы уже заказали 54, чтобы удовлетворить потребности Украины. Думаю, что они будут приезжать так быстро, как только возможно. Это действительно очень эффективная, очень мобильная система, которая в значительной степени поможет вам в вашей борьбе, которая еще не завершилась", - отметил он.

Со своей стороны, Зеленский поблагодарил Германию за помощь Украине.

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"Вообще с начала полномасштабного вторжения Германия помогла Украине. Ее вклад - около 16% от всей помощи, которую получила Украина. Это очень серьезные цифры", - добавил глава государства.

САУ RCH 155 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, накануне Писториус заявил о передаче Украине первой из 54 колесных САУ RCH 155. Передача состоялась в Касселе в присутствии украинского посла в ФРГ.

Welt написало, что Писториус передал украинскому дипломату артиллерийскую систему на территории предприятия компании Rheinmetall. Именно там и происходит производство этих боевых установок.

САУ RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) - это современная немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Она базируется на модифицированном шасси бронетранспортера Boxer и оснащена артиллерийской системой AGM (Artillery Gun Module).

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