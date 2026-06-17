Германия профинансирует поставку 200 САУ 'Марта' для Украины: что известно о новой гаубице

Гаубица будет устанавливаться на шасси Mercedes-Benz Zetros, будет оснащена стволом стандарта L39, а её производство будет осуществляться в рамках финансируемого Германией контракта на поставку 200 артиллерийских систем.

Украина разработала новую модификацию самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана", получившую название "Марта". Первые подробности о системе стали известны во время международной выставки Eurosatory 2026 в Париже.

Как сообщил аналитик Defence Blog Джефф, новая версия гаубицы будет базироваться на немецком шасси Mercedes-Benz Zetros и получит ствол типа L39.

Именно эти артиллерийские системы входят в пакет соглашений между Украиной и Германией, заключенных в конце 2025 года. Тогда Берлин согласился профинансировать производство 200 самоходных гаубиц для украинской армии. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 750 млн евро (около 870 млн долларов).

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2С22 "Богдана" – первая украинская колесная самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, совместимая со стандартами НАТО. Ранее система уже использовалась на различных платформах, в частности на шасси КрАЗ, МАЗ и "Татра". Теперь к этому списку добавится и немецкий Mercedes-Benz Zetros.

Выбор именно этого шасси объясняется стремлением упростить логистику и техническое обслуживание. Mercedes-Benz Zetros находится на вооружении ряда европейских армий, а его ремонтная база и поставки запчастей уже интегрированы в логистические цепочки НАТО.

В то же время новая САУ получит ствол L39. Это означает, что его длина составит 39 калибров, то есть примерно 6 метров. Этот показатель уступает стволам L52, которые используются на ряде современных западных артиллерийских систем, в частности PzH 2000 и "Цезарь", однако конкретные характеристики "Марта" в отношении дальности стрельбы и начальной скорости снаряда пока не разглашаются.

Гаубицы для Украины

В марте издание Business Insider сообщило, что производство украинской 155-мм колесной САУ 2С22 "Богдана" планируется начать в Польше. Совместное предприятие PK MIL SA было создано польской компанией Ponar Wadowice и украинским Краматорским заводом тяжелого станкостроения, который является разработчиком и производителем артиллерийской системы.

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