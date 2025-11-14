Также украинские артиллеристы получили на вооружение неизвестное количество пушек "Гиацинт-Б", которые ранее находились на вооружении Финляндии.

В Украине большинство прицепных гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уже переделали на 2П22 "Богдана-БГ".

Об этом "Милитарному" сообщили источники в военных кругах. Сообщается, что перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, на вооружении и хранении ВСУ было до 180 единиц "Гиацинт-Б". К этому времени, по данным Oryx, задокументирована потеря 17 гаубиц этого типа.

Также украинские артиллеристы получили на вооружение неизвестное количество пушек "Гиацинт-Б", которые ранее находились на вооружении Финляндии.

Издание отметило, что гильза снаряда для "Гиацинт-Б" имеет более длинный корпус и специфическую форму, не совместимую с каморами других пушек. Издание предположило, что дефицит этих снарядов стал главной причиной для установки артиллерийской части от "Богданы". Также в отличие от других советских пушек, лафет "Гиацинт-Б" может перевозить тяжелую пушку длиной 52 калибра.

Украинское вооружение

Год назад, в дополнение к самоходным гаубицам "Богдана" Украина уже построила первую буксируемую гаубицу "Богдана-Б", о работе над которой сообщалось еще в 2023 году.

Тогда эксперты Defense Express обратили внимание на короткий фрагмент презентационного видео, где показано прицепную гаубицу, которую они идентифицировали именно как пушечную часть 155-мм самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана", которую установили на лафет - вероятно, от советской прицепной пушки "Гиацинт-Б".

