Их передали украинским военным в эти выходные.

Вооруженные силы Украины уже получили 18 артиллерийских установок "Богдана", которые Дания заказала в Украине.

Как заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен на форуме Ялтинской европейской стратегии(YES), он посетил нашу страну в марте 2024 года. Тогда основной темой было увеличение производства оружия - ракет, дронов и артиллерии.

"Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям, - УНИАН.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам", - похвастался Поульсен.

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По его словам, производить оружие в Украине гораздо дешевле, чем изготавливать или покупать его на Западе. Кроме того, так дешевле поддерживать его работоспособность - проводить ремонт и обслуживание. В связи с этим Дания призывает европейские страны финансировать производство оружия на территории Украины.

Экс-министр стратегической промышленности Александр Камышин добавил, что каждое украинское оборонное предприятие может производить больше оружия, но требует для этого достаточного финансирования.

САУ "Богдана"

Как сообщал УНИАН, украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" была разработана Краматорским заводом тяжелого станкостроения и компанией "Украинская бронетехника" в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу Министерства обороны Украины с февраля 2016 года.

"Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм, недавно еще и получила защиту от дронов.

11 июля отмечалось, что Дания уже оплатила 18 украинских самоходных гаубиц (САУ) "Богдана".

Я надеюсь, что больше стран будут следовать датской модели закупок в Украине. Способность украинцев производить вооружение больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас. Поэтому есть большой потенциал для подобных соглашений, чтобы производить больше оборудования в Украине и одновременно помочь построить оборонную промышленность в Украине", - сказал тогда Поульсен.

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