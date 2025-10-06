Впервые о прицепной версии "Богданы" публично стало известно год назад.

С начала года войска получают новую украинскую гаубицу "Богдана-Б" (то есть "буксируемая"). Артиллеристы хвалят ее, но имеют и замечания, говорится в публикации "Радио Свобода".

Журналисты имели возможность понаблюдать за боевой работой пушки в Харьковской области. Военнослужащий по имени Роман, который воюет в составе 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, имеет дело с прицепной "Богданой" уже около 9 месяцев.

"Это очень точная пушка. Когда мы выезжаем на какое-то направление с ней, то у врага очень много проблем. Работала ["Богдана-Б"] и во время наступления врага на Сумы, а также потом дала возможность нашим пехотным подразделениям контратаковать и продвигаться дальше", - говорит Роман.

Видео дня

Вместе с тем артиллеристы считают, что гаубица имеет определенные недостатки, от которых стоит избавиться. Боец по имени Максим в частности жалуется на слишком большие габариты прицепных "Богдан".

"Они громоздкие, двухосные и садятся, если дождь. Это плохо. Трудно их затянуть, замаскировать. Пушка с автомобилем где-то около 30 метров. То есть нужно разрывать, выпиливать [деревья], очень трудно спрятать, но мы стараемся", - рассказал военнослужащий.

Украинская "Богдана"

Как писал УНИАН, "Богдана" - является первой украинской гаубицей, созданной специально под "натовский" калибр 155 мм. Сначала она выпускалась на самоходном шасси. По последним данным, по состоянию на начало сентября всего было изготовлено 345 единиц, и сейчас удалось выйти на темпы в 30 новых САУ в месяц.

В октябре прошлого года стало известно о создании еще и прицепной версии - "Богдана-Б". А в марте этого года прицепные "Богданы" начали поступать в войска. При этом отмечалось, что более простые в производстве прицепные версии являются дополнением, а не заменой для самоходных "Богдан".

