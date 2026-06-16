Европейским аналогом Patriot интересуются около 15 стран, включая Украину, - Bloomberg

Консорциум Eurosam уже обсуждает потенциальные пакеты поставок SAMP/T NG с Кувейтом и Венгрией.

Франко-итальянский зенитно-ракетный комплекс SAMP/T NG становится популярной альтернативой американским системам Patriot среди все большего количества стран мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что консорциум Eurosam уже обсуждает потенциальные пакеты поставок SAMP/T NG с Кувейтом и Венгрией. По словам источников, всего этим комплексом интересуются около 15 стран, среди которых Швейцария, Украина и Эстония.

Собеседники агентства добавили, что все больше стран начинают рассматривать SAMP/T NG в качестве альтернативы Patriot из-за дефицита и длительных задержек с поставками оружия из США.

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В агентстве отметили, что в Eurosam подтвердили высокий уровень заинтересованности со стороны европейских стран. По словам производителя, SAMP/T NG является единственной суверенной европейской альтернативой американской системе, обладающей противоракетными возможностями и полностью интегрированной в структуру НАТО.

Кроме того, представители Eurosam в разговоре с журналистами заявили, что консорциум активно наращивает темпы производства модернизированной версии SAMP/T NG. По словам источников в отрасли, эти комлпексы могут поставляться значительно быстрее, чем компании Raytheon и Lockheed Martin смогут изготовить новые системы Patriot.

Сколько стоит SAMP/T NG

Напомним, что ранее Дания официально заключила контракт на поставку зенитного ракетного комплекса SAMP/T NG для своих ВВС. Аналитики Defence Express подсчитали стоимость новейшего ЗРК.

В рамках датского соглашения впервые была раскрыта экспортная цена SAMP/T NG. Контракт составляет 1,47 млрд евро за четыре комплекса. В среднем цена одного комплекса составляет около 375 млн евро – что выглядит конкурентно на современном рынке.

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